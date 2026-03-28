Max Verstappen vuelve a 'amenazar' con irse de la Fórmula 1

La creciente frustración de Max Verstappen con el rumbo de la Fórmula 1 ha alcanzado un nuevo punto álgido, llevándolo a cuestionar abiertamente su permanencia en la máxima categoría del automovilismo deportivo.

Max Verstapen ha tenido problemas con su RB22 | AP

¿Qué pasa con Max Verstappen?

Tras una decepcionante sesión de clasificación en el Gran Premio de Japón, en la que quedó eliminado en la Q2, el piloto de Red Bull admitió que está reconsiderando aspectos fundamentales de su carrera. Su descontento no es nuevo, pero sus recientes declaraciones sugieren que su paciencia se está agotando.

El neerlandés ha sido uno de los críticos más vocales de las nuevas regulaciones técnicas previstas para 2026. Mad Max ha expresado su aversión por el estilo de competición que promueven, especialmente la necesidad de gestionar la energía en las curvas rápidas durante la clasificación.

El cuatro veces campeón del mundo ha llegado a comparar las carreras con el videojuego Mario Kart, argumentando que, aunque pueda haber más adelantamientos, la esencia de la conducción se ha perdido.

Max Verstappen, piloto de Red Bull, terminó fuera en la Q2 del GP de Japón | AP

¿Qué dijo Max Verstappen?

"Ya ni siquiera estoy frustrado, estoy más allá de eso", confesó Verstappen, con el desaire en la mirada tras otra mala jornada en pista.

"Muchas cosas que resolver personalmente", fue la respuesta del León Neerlandés cuando se le pidió aclarar su frustración tras la clasificación en Suzuka. A esa respuesta cortante, Max añadió que tiene dudas sobre "la vida, la vida, aquí", confirmando que sus reflexiones están directamente ligadas a la situación actual de la F1.

Verstappen con sus compañeros de equipo en la Nürburgring Langstrecken-Serie | @Max33Verstappen

¿Un cambio de categoría?

Verstappen, de 28 años, ha estado compitiendo en carreras de GT3 en la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) y planea participar en las 24 Horas de Nürburgring, algo que lo hace 'más feliz' que la F1, según él mismo.

Eso me dibuja una gran sonrisa en la cara, sin duda

Al ser consultado sobre el temor de su padre, Jos Verstappen, de que pudiera perder la motivación, Max fue claro y aseguró que seguirá dándolo todo sin importar el coche que conduzca.

"Cuando estoy en el coche, siempre doy absolutamente todo. Pero sí, con cómo está todo, no solo el coche, sino todo lo que ya he dicho sobre la Fórmula 1, en este momento no es divertido para mí