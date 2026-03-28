Gran Premio de Japón 2026: ¿cuándo y dónde ver la carrera?

La Temporada 2026 de Fórmula 1 entra en un momento clave con el Gran Premio de Japón. El circuito de Suzuka será el escenario de esta cita, justo antes del parón en el calendario, lo que aumenta la presión para equipos y pilotos.

El inicio de campaña ha dejado claro que Mercedes y Ferrari son los protagonistas en la lucha por la cima. La escudería alemana ha tomado ventaja con triunfos en Australia y China, mientras que Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, se mantiene al acecho en cada carrera.

En contraste, Cadillac, donde milita Sergio 'Checo' Pérez, ha tenido un arranque complicado, ubicándose en la parte baja del campeonato sin puntos tras dos fechas disputadas. El GP de Japón representa una oportunidad importante para revertir el rumbo.

Gran Premio de Japón 2026 | AP

¿A qué hora es la carrera del GP de Japón 2026 en México?

La carrera del Gran Premio de Japón se disputará el sábado 28 de marzo a las 23:00 horas (tiempo del centro de México). Debido a la diferencia de horario con Asia, los aficionados mexicanos deberán seguir la competencia durante la noche.

Se trata de una cita imperdible, ya que Suzuka suele ofrecer carreras intensas por su complejidad técnica y las oportunidades de adelantamiento en sectores clave del trazado.

Gran Premio de Japón 2026 | AP

Suzuka: un circuito que define campeonatos

El Circuito de Suzuka es uno de los más emblemáticos del calendario de Fórmula 1. Su diseño en forma de 'ocho' lo convierte en un trazado único, con curvas rápidas y cambios de elevación que exigen precisión total de los pilotos.

Además, la degradación de neumáticos y la necesidad de una configuración aerodinámica óptima juegan un papel fundamental, lo que puede influir directamente en la estrategia de carrera.

Con estos elementos, el GP de Japón 2026 promete ser una carrera determinante, donde cada punto puede marcar diferencia en la lucha por el campeonato antes del receso de la temporada.

¿Cuándo y dónde ver el GP de Japón?

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026

Horario: 23:00 (tiempo del centro de México)

Transmisión: F1TV y SkySports