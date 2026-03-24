Fórmula 1: Haas desvela una decoración especial de Godzilla para el Gran Premio de Japón 2026

La Fórmula 1 regresa a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Japón y este martes Haas presentó una decoración especial, misma que se realizó en colaboración con Toho, productora detrás del icónico Godzilla. Precisamente es el 'Rey de los Monstruos' quien adornará el monoplaza VF-26 este fin de semana en el Circuito de Suzuka.

La edición 2026 de este Gran Premio en territorio japonés será un evento especial para Haas. Se trata de la carrera local para su director, Ayao Komatsu, y su nuevo patrocinador principal, Toyota, además que marca el inicio de una alianza histórica con Toho. Este acuerdo representa la primera vez que el equipo se asocia con una propiedad intelectual del mundo del entretenimiento.

Charles Leclerc de Ferrari y Oliver Bearman de Haas en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1 | AP

Toho es la célebre productora japonesa responsable de la saga de películas de Godzilla. El gigantesco reptil prehistórico, despertado de su hibernación por pruebas nucleares, ha sido tanto un adversario como un aliado de la humanidad a lo largo de su historia cinematográfica.

En este contexto, la nueva decoración rinde un "homenaje" a esta peculiar criatura, con un diseño mantiene la base cromática del equipo, pero incorpora la imponente figura de Godzilla y detalles gráficos inspirados en el estilo clásico del manga japonés. La decoración fue revelada en un evento en Tokio por los pilotos Oliver Bearman y Esteban Ocon, junto a Ayao Komatsu.

Esteban Ocon durante el Gran Premio de China de la Temporada 2026 | AP

¿Cómo va la Haas en la Temporada 2026 de la Fórmula 1?

Si bien van apenas dos carreras, el inicio de 2026 ha sido muy positivo para Haas. El equipo se ha consolidado como una de las sorpresas del campeonato, con un chasis muy competitivo que lo tiene en el cuarto lugar del Campeonato de Constructores. Después de dos Grandes Premios y una carrera sprint, la gestión de los neumáticos a largo plazo ha sido un factor diferenciador de los estadounidenses.

Por ahora, es Bearman quien ha mantenido en la parte alta, con su séptimo lugar en el Gran Premio de Australia y quinto en el de China, en el cual además finalizó octavo en la sprint. Con esos 17 puntos, el piloto británico está quinto en el Campeonato de Pilotos y tiene a Haas por delante de Red Bull, que ha tenido problemas de fiabilidad en este inicio de temporada.

A pesar de ello, el rendimiento puro del VF-26 es innegable. En la última carrera, Bearman demostró un ritmo muy competitivo, llegando a mantener a raya a Max Verstappen durante varias vueltas. Mientras que Ocon se quedó cerca de los puntos en Melbourne, donde finalizó P11, y en Shanghái, donde finalizó P14 en una carrera con tres abandonos y cuatro autos que ni siquiera iniciaron.

Un aniversario histórico en Suzuka

Este fin de semana también será especial por la conmemoración del 50.º aniversario del primer Gran Premio de Japón de Fórmula 1, celebrado en Fuji en 1976. Aquella carrera es recordada por ser el escenario del épico duelo entre James Hunt y Niki Lauda, inmortalizado en la película "Rush" de Ron Howard, que culminó con la coronación del piloto británico como campeón del mundo al volante de su McLaren.

Así es la decoración especial de Haas para la carrera en Suzuka | X: @HaasF1Team