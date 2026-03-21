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Fórmula 1

"Regresé a mi mejor nivel": Lewis Hamilton reacciona tras obtener podio en el Gran Premio de China

Lewis Hamilton en podio junto con Andrea Kimi Antonelli l AP
Jorge Armando Hernández 15:14 - 21 marzo 2026
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Lewis Hamilton ganó su primer podio con la Escudería Ferrari en el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Considera que ha vuelto a su mejor nivel pero considera que aún hay margen de mejora.

Lewis Hamilton celebra su tercer lugar l AP

Durante el Circuito Internacional de Shanghai la victoria en sprint de Hamilton fue de los pocos momentos destacados del año pasado. En esta edición, el británico superó completamente a su compañero Charles Leclerc en ambas etapas de clasificación y en la carrera final.

El podio completo del Gran Premio de China 2026 l AP

Su buen desempeño en la sprint lo colocó en el tercer lugar de la competencia junto a los dos pilotos de la escudería Mercedes quienes resultaron inalcanzables. El ganador de la carrera fue Andrea Kimi Antonelli.

El resultado del Gran Premio de China representa que el piloto de 41 años tiene aún mucho que dar en la Fórmula 1, el tercer lugar representa un gran crecimiento y poco a poco un regreso al nivel óptimo.

Sin duda el resultado para Lewis Hamilton que tuvo que esperar hasta su participación número 26 para lograr un podio con la Scuderia de Ferrari.

Hamilton señaló que aún hay margen de mejora, en parte se debe a su edad y a que todavía se sigue adaptando al equipo italiano. Por otro lado, el inglés ha estado trabajando con un nuevo ingeniero de carrera en la persona de Carlo Santi, que anteriormente trabajó con Kimmi Raikkonen.

¿Qué dijo Lewis Hamilton tras el Gran Premio de China?
Hamilton al terminar su participación en el GP de China l AP

El piloto de Ferrari dio unas palabras tras finalizar su participación en la competencia, destacando el gran trabajo y la forma en como siente que ha regresado a un nivel que le permitirá competir en el máximo circuito.

Creo que hay más por venir. Creo que todavía puedo sacar más rendimiento de este auto. Sigo aprendiéndolo a medida que avanzo, especialmente con el uso de la energía y todo eso. Y por otro lado, a mitad y final del año pasado, profundicé mucho con los ingenieros, hablando con ellos sobre las cosas que quería de un auto, en cuyo desarrollo no tuve ninguna participación el año pasado
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