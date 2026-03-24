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Fórmula 1

Cadillac pone 'fecha límite' para que Checo Pérez y Valtteri Bottas sumen puntos en 2026

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:21 - 23 marzo 2026
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La escudería estadounidense reconoció que no será sencillo, pero confían en mejorar conforme avance la temporada

Para la Temporada 2026 de la Fórmula 1, Cadillac se sumó a la parrilla como el undécimo equipo de la categoría y, como era de esperarse, no ha sido un debut sencillo. Tanto en Prácticas Libres como en las rondas de clasificación, el equipo de TWG Motorsport ha tenido de los peores tiempos, misma situación que en las carreras, en las cuales Sergio 'Checo' Pérez ha finalizado en el último lugar.

Si bien el piloto mexicano puede celebrar que tanto en el Gran Premio de Australia como en el de China finalizó la carrera y ganó lugares gracias a los múltiples abandonos, la escudería espera que poco a poco se vea una mejora. Así lo hizo saber Mario Andretti, miembro del consejo de administración del equipo, quien puso una "fecha límite" para la fecha en la cual espera que sumen puntos.

Sergio 'Checo' Pérez en el MAC-26 de Cadillac, en el Gran Premio de China | AP

Andretti espera ver mejoras en la segunda mitad de la Temporada 2026

Después de dos Grandes Premios y una carrera sprint, las mejoras del MAC-26 todavía no son evidentes, aunque al menos en Shanghái ambos austos cruzaron la meta, mientras que en Melbourne Valtteri Bottas sufrió en retiro. En ese contexto, Andretti reconoció que fue una mejora, aunque todavía no en el nivel de progreso que les gustaría ver.

"Hemos superado la primera carrera y la segunda en China fue sin duda un poco mejor. Era importante que ambos coches llegaran a meta. También ha habido mejoras en la sesión de clasificación. Antes estábamos a unos cuatro segundos, ahora estamos a dos. Sigue siendo una gran diferencia, pero es un buen avance", declaró en el podcast Drive to Wynn.

El expiloto estadounidense de origen italiano añadió que, de seguir una tendencia así, irán progresando para sumar sus primeros puntos en la última parte del año. "Debemos ser realistas, pero queremos sentir que mejoramos a medida que avanza la temporada. Para ser sinceros, hacia el final de la temporada me gustaría pensar que ya podremos luchar regularmente entre los 10 primeros, o incluso más", finalizó.

Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP
Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP

¿Cuándo correrá de nuevo Checo Pérez en la Temporada 2026?

La siguiente parada del calendario en la Temporada 2026 es el Gran Premio de Japón. La carrera en Suzuka está programada para comenzar con las Prácticas Libres el jueves 26 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). La clasificación está prevista para el sábado 28 a las 00:00 horas y la carrera para ese mismo día a las 23:00 horas.

Será, por ahora, la última carrera que a la afición mexicana le toque en horario de madrugada, además que será la última antes de la pausa forzada de un mes, por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita en abril. El siguiente Gran Premio, el de Miami, está programado hasta el domingo 3 de mayo.

Checo Pérez, en el Gran Premio de China | AP
Checo Pérez, en el Gran Premio de China | AP
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