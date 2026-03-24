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Fórmula 1

¿Primeros puntos para Checo Pérez? En Cadillac se motivan de cara al Gran Premio de Japón 2026

Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP
Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:08 - 24 marzo 2026
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La carrera en Suzuka será la tercera prueba para la escudería estadounidense en su debut en la Fórmula 1

Con una P16 y P15, Sergio 'Checo' Pérez cumplió con el objetivo y finalizó las dos primeras carreras de la Temporada 2026 de la Fórmula 1, algo que no pueden presumir pilotos como Max Verstappen u Óscar Piastri, quien ni siquiera corrió en Australia por un choque y en China por problemas con el auto. Pero aunque fue positivo que el mexicano concluyó "en una pieza" en Melbourne y en Shanghái, el siguiente paso es ya pensar en puntos.

El piloto mexicano ya reconoció que no pueden conformarse con finalizar en el último lugar, por delante de los abandonos, en las próximas carreras y manifestó su expectativa en que las mejoras sean más evidentes con el avanzar de la temporada. Esta misma mentalidad se repite entre los puestos directivos de la escudería de TWG Motorsport, que empiezan a ponerse plazos para sumar sus primeros puntos.

Tal es el caso de Mario Andretti, miembro del consejo de administración del equipo, quien en charla con el podcast Drive to Wynn señaló que le gusta pensar que hacia el final de temporada estarán constantemente en la pelea por entrar en el Top 10. Además, previo al Gran Premio de Japón consideró que han progresado poco a poco, por lo que espera mantener la tendencia en Suzuka.

Checo Pérez, en el Gran Premio de China | AP
Checo Pérez, en el Gran Premio de China | AP

¿Qué dijo Andretti sobre Cadillac previo al Gran Premio de Japón?

En la misma entrevista, el expiloto estadounidense de origen italiano aceptó que al inicio de la temporada había ansiedad, pero que la mismos tiempo se sintió afortunado de que se concretó el primer objetivo de debutar en la F1. "Ha habido mucho apoyo; la alta dirección de Cadillac estaba allí, lo cual siempre se agradece".

Señaló que, desde su perspectiva, aunque claramente no están entre los autos más rápidos, tampoco han tenido tantas complicaciones. "Cadillac se vio como si perteneciera en todos los sentidos, la presentación y la ejecución, todo. Es un nuevo equipo pero hay mucha experiencia, gracias a Graeme Lowdon (jefe de equipo) y Pat Symonds (consultor) y a individuos como que ellos, que han estado aquí".

"Sinceramente, me sentí orgullo y muy satisfecho de ver lo que ejecutaron. Detalles aquí y allá, pero debemos lidiar con ello", y puso como ejemplo el desafortunado abandono de Valtteri Bottas, que fue uno de los seis pilotos que no concluyeron la carrera en el Circuito de Albert Park. No obstante, en China, el finlandés terminó P13, por delante de Checo y Esteban Ocon, en una carrera en la cual hubo cuatro autos que no empezaron y tres retiros.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, en China | @SChecoPerez

"Superamos la primera carrera y en la segunda definitivamente fue un poco mejor en China, los dos autos terminaron e incluso ahora, en la clasificación, respectivamente, en lugar de estar a cuatro segundos del ritmo, estuvieron a dos, lo cual no es mucho, pero es una mejora. Así que intentaremos lograrlo en cada carrera a medida que avancemos en la temporada", finalizó.

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Japón?

La actividad del fin de semana del Gran Premio de Japón 2026 comenzará el 26 de marzo con la Práctica 1 de 20:30 a 21:30 horas (tiempo del centro de México). El 27 de marzo se disputarán la Práctica 2 de 00:00 a 01:00 horas y la Práctica 3 de 20:30 a 21:30 horas.

La sesión de clasificación está programada para el 28 de marzo de 00:00 a 01:00 horas, mientras que la carrera se celebrará ese mismo día a las 23:00 horas. La actividad podrá seguirse en territorio mexicano a través de la señal de F1TV y Sky Sports

Checo Pérez en el GP de Australia | AP
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