Sergio Pérez y Valtteri Bottas “oxidados”: preocupación en Cadillac tras flojo arranque en F1 2026

El arranque de Cadillac en la temporada 2026 de Fórmula 1 no ha sido sencillo, y ahora las dudas también apuntan directamente a sus pilotos.

Resultados discretos en sus primeras carreras

Tras dos carreras en el campeonato, el rendimiento del equipo ha dejado más preguntas que respuestas, en medio de problemas técnicos y falta de ritmo en pista.

La escudería estadounidense apenas comienza su aventura en la máxima categoría, pero sus primeros resultados reflejan las complicaciones esperadas.

Valtteri Bottas en su monoplaza MAC-26 de Cadillac durante las P2 del GP de Australia | AP

En el Gran Premio de Australia, Sergio Pérez terminó en la posición 16, mientras que en China, el equipo volvió a quedar en la parte baja, con Valtteri Bottas logrando un modesto lugar 13 como mejor resultado.

Ambos monoplazas han sufrido para competir con el resto de la parrilla.

Checo Pérez en el auto de Cadillac durante las pruebas de pretemporada | AP

Mario Andretti enciende las alarmas

La voz que encendió la preocupación fue la de Mario Andretti, miembro del consejo de Cadillac, quien fue directo sobre el momento de sus pilotos.

Creo que ambos están un poco oxidados. Llevan al menos una temporada fuera de la cabina

Además, explicó que el equipo está siendo cauteloso para evitar errores mayores en el desarrollo del monoplaza.

Mario Andretti ve a su nieto Marco desde el pit en Indianapolis 500

Problemas técnicos complican el panorama

Más allá del rendimiento de los pilotos, Cadillac también enfrenta dificultades con su auto, el MAC26.

De acuerdo con Andretti, el principal problema está en la falta de carga aerodinámica y, especialmente, en la inestabilidad trasera, un factor clave que ha afectado el desempeño en pista.

Sergio 'Checo' Pérez en el MAC-26 de Cadillac, en el Gran Premio de China | AP

Japón, la siguiente prueba para Cadillac

El siguiente reto para la escudería será el Gran Premio de Japón, donde buscarán dar un paso adelante y salir del fondo de la clasificación.

Gran Premio de Japón | Fórmula 1

Tras un inicio complicado, tanto el equipo como sus pilotos están bajo presión para demostrar que pueden competir en una de las temporadas más exigentes de la Fórmula 1.