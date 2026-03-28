Kimi Antonelli logra su segunda pole position del año en el Gran Premio de Japón

¿Qué implica ser joven? Fácil. Rebeldía. Y esa rebeldía es lo que ha estado mostrando Kimi Antonelli en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, quien después de ganar el Gran Premio de China, se consolidó como el poleman en Japón; George Russell terminó como segundo y Oscar Piastri como tercero.

Las acciones en el Circuito de Suzuka comenzaron con neumáticos blandos y con una gran probabilidad de lluvia, aunque sin muchas emociones dentro del trazado nipón. Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas terminaron en casi los mismos lugares que en las últimas ocasiones con Cadillac, aunque por encima de los Aston Martin; Charles Leclerc fue el más rápido en la Q1.

Kimi Antonelli, pole man en el GP de Japón | AP

Sin embargo, la Q2 tuvo un final de infarto y una sorpresiva eliminación del que era el emperador del asfalto de la Nación del Sol Naciente. Max Verstappen se encontraba en la décima posición, pero Arvid Lindblad, el novato sensación de Racing Bulls, tuvo una vuelta que rozó en lo perfecto y eliminó al poleman de Japón en los últimos cuatro Grandes Premios.

La última parte de la clasificación no solo tuvo al joven británico de Racing Bulls como una gran sorpresa, sino también a Gabriel Bortoleto, de Audi, y Pierre Gasly, de Alpine. El francés largará desde la séptima posición; el brasileño novena y Lindblad en la décima.

George Russell, piloto de Mercedes, durante el GP de Japón | AP

¿Cómo fue la victoria de Kimi Antonelli?

Pese a que el joven italiano dominó en los últimos momentos, su compañero intentó hacerle frente, pero Russell no tuvo lo suficiente para domar a Antonelli. Kimi logró un récord en el último sector del Circuito de Suzuka, lo necesario para quedarse con la pole position en Japón.

Quienes lograron tener una ligera mejora fueron los McLaren, que llegaron completos hasta el final. Oscar Piastri logró subirse al podio, aunque tuvo que esperar de manera dramática que Charles Leclerc no lograra el tercer lugar.

Posiciones en el Gran Premio de Japón

Posición Piloto Equipo 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 George Russell Mercedes 3 Oscar Piastri McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lando Norris McLaren 6 Lewis Hamilton Ferrari 7 Pierre Gasly Alpine 8 Isack Hadjar Red Bull 9 Gabriel Bortoleto Audi 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 11 Max Verstappen Red Bull 12 Esteban Ocon Haas 13 Nico Hülkenberg Audi 14 Liam Lawson Racing Bulls 15 Franco Colapinto Alpine 16 Carlos Sainz Williams 17 Alexander Albon Williams 18 Oliver Bearman Haas 19 Sergio Pérez Cadillac 20 Valtteri Bottas Cadillac 21 Fernando Alonso Aston Martin 22 Lance Stroll Aston Martin