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Kimi Antonelli logra su segunda pole position del año en el Gran Premio de Japón
¿Qué implica ser joven? Fácil. Rebeldía. Y esa rebeldía es lo que ha estado mostrando Kimi Antonelli en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, quien después de ganar el Gran Premio de China, se consolidó como el poleman en Japón; George Russell terminó como segundo y Oscar Piastri como tercero.
Las acciones en el Circuito de Suzuka comenzaron con neumáticos blandos y con una gran probabilidad de lluvia, aunque sin muchas emociones dentro del trazado nipón. Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas terminaron en casi los mismos lugares que en las últimas ocasiones con Cadillac, aunque por encima de los Aston Martin; Charles Leclerc fue el más rápido en la Q1.
Sin embargo, la Q2 tuvo un final de infarto y una sorpresiva eliminación del que era el emperador del asfalto de la Nación del Sol Naciente. Max Verstappen se encontraba en la décima posición, pero Arvid Lindblad, el novato sensación de Racing Bulls, tuvo una vuelta que rozó en lo perfecto y eliminó al poleman de Japón en los últimos cuatro Grandes Premios.
La última parte de la clasificación no solo tuvo al joven británico de Racing Bulls como una gran sorpresa, sino también a Gabriel Bortoleto, de Audi, y Pierre Gasly, de Alpine. El francés largará desde la séptima posición; el brasileño novena y Lindblad en la décima.
¿Cómo fue la victoria de Kimi Antonelli?
Pese a que el joven italiano dominó en los últimos momentos, su compañero intentó hacerle frente, pero Russell no tuvo lo suficiente para domar a Antonelli. Kimi logró un récord en el último sector del Circuito de Suzuka, lo necesario para quedarse con la pole position en Japón.
Quienes lograron tener una ligera mejora fueron los McLaren, que llegaron completos hasta el final. Oscar Piastri logró subirse al podio, aunque tuvo que esperar de manera dramática que Charles Leclerc no lograra el tercer lugar.
Posiciones en el Gran Premio de Japón
Posición
Piloto
Equipo
1
Kimi Antonelli
Mercedes
2
George Russell
Mercedes
3
Oscar Piastri
McLaren
4
Charles Leclerc
Ferrari
5
Lando Norris
McLaren
6
Lewis Hamilton
Ferrari
7
Pierre Gasly
Alpine
8
Isack Hadjar
Red Bull
9
Gabriel Bortoleto
Audi
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
11
Max Verstappen
Red Bull
12
Esteban Ocon
Haas
13
Nico Hülkenberg
Audi
14
Liam Lawson
Racing Bulls
15
Franco Colapinto
Alpine
16
Carlos Sainz
Williams
17
Alexander Albon
Williams
18
Oliver Bearman
Haas
19
Sergio Pérez
Cadillac
20
Valtteri Bottas
Cadillac
21
Fernando Alonso
Aston Martin
22
Lance Stroll
Aston Martin