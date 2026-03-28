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Fórmula 1

Kimi Antonelli logra su segunda pole position del año en el Gran Premio de Japón

El Gran Premio de Japón es la tercera parada de la Fórmula 1 en la Temporada 2026, y la última antes del parón obligado tras la suspensión de las carreras de Arabia Saudita y Bahréin
Emiliano Arias Pacheco 01:15 - 28 marzo 2026
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Su compañero terminó en la segundo posición; Checo Pérez largará desde el lugar 19

¿Qué implica ser joven? Fácil. Rebeldía. Y esa rebeldía es lo que ha estado mostrando Kimi Antonelli en la Temporada 2026 de la Fórmula 1, quien después de ganar el Gran Premio de China, se consolidó como el poleman en Japón; George Russell terminó como segundo y Oscar Piastri como tercero.

Las acciones en el Circuito de Suzuka comenzaron con neumáticos blandos y con una gran probabilidad de lluvia, aunque sin muchas emociones dentro del trazado nipón. Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas terminaron en casi los mismos lugares que en las últimas ocasiones con Cadillac, aunque por encima de los Aston Martin; Charles Leclerc fue el más rápido en la Q1.

Kimi Antonelli, pole man en el GP de Japón | AP

Sin embargo, la Q2 tuvo un final de infarto y una sorpresiva eliminación del que era el emperador del asfalto de la Nación del Sol Naciente. Max Verstappen se encontraba en la décima posición, pero Arvid Lindblad, el novato sensación de Racing Bulls, tuvo una vuelta que rozó en lo perfecto y eliminó al poleman de Japón en los últimos cuatro Grandes Premios.

La última parte de la clasificación no solo tuvo al joven británico de Racing Bulls como una gran sorpresa, sino también a Gabriel Bortoleto, de Audi, y Pierre Gasly, de Alpine. El francés largará desde la séptima posición; el brasileño novena y Lindblad en la décima.

George Russell, piloto de Mercedes, durante el GP de Japón | AP

¿Cómo fue la victoria de Kimi Antonelli?

Pese a que el joven italiano dominó en los últimos momentos, su compañero intentó hacerle frente, pero Russell no tuvo lo suficiente para domar a Antonelli. Kimi logró un récord en el último sector del Circuito de Suzuka, lo necesario para quedarse con la pole position en Japón.

Quienes lograron tener una ligera mejora fueron los McLaren, que llegaron completos hasta el final. Oscar Piastri logró subirse al podio, aunque tuvo que esperar de manera dramática que Charles Leclerc no lograra el tercer lugar.

Posiciones en el Gran Premio de Japón

Posición

Piloto

Equipo

1

Kimi Antonelli

Mercedes

2

George Russell

Mercedes

3

Oscar Piastri

McLaren

4

Charles Leclerc

Ferrari

5

Lando Norris

McLaren

6

Lewis Hamilton

Ferrari

7

Pierre Gasly

Alpine

8

Isack Hadjar

Red Bull

9

Gabriel Bortoleto

Audi

10

Arvid Lindblad

Racing Bulls

11

Max Verstappen

Red Bull

12

Esteban Ocon

Haas

13

Nico Hülkenberg

Audi

14

Liam Lawson

Racing Bulls

15

Franco Colapinto

Alpine

16

Carlos Sainz

Williams

17

Alexander Albon

Williams

18

Oliver Bearman

Haas

19

Sergio Pérez

Cadillac

20

Valtteri Bottas

Cadillac

21

Fernando Alonso

Aston Martin

22

Lance Stroll

Aston Martin

Max Verstappen, piloto de Red Bull, terminó fuera en la Q2 del GP de Japón | AP
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