Mercedes lidera la Práctica Libre 3; Kimi Antonelli tuvo el mejor tiempo en Japón

Tal y como ocurrió en la primera Práctica Libre del Gran Premio de Japón, Mercedes volvió a tener los mejores tiempos. Kimi Antonelli fue el piloto más rápido sobre el trazado de Suzuka, seguido por su compañero George Russell; Charles Leclerc fue el tercero con mejor cronometraje.

Las acciones comenzaron de manera lenta, además de algunos problemas para Lando Norris y McLaren. Los Campeones de la Fórmula 1 aún no han podido demostrar cosas interesantes en la presente campaña, aunque aún falta mucho asfalto por recorrer.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, en la Práctica Libre del GP de Japón | AP

¿Cómo fue la actuación de los Mercedes en la PL3?

Después de 15 minutos sin verdadera acción en la pista, Las Flechas Plateadas saltaron al circuito nipón para poner orden y verdaderos tiempos de campeonato. El joven Antonelli fue el primero en superar la barrera de los 1:30 por vuelta, seguido del monegasco de Ferrari y George Russell.

Pese a que la lucha era entre los dos W17, el equipo papaya logró poner en pista al Campeón del Mundo en los últimos 20 minutos; logró buenos tiempos. Sin embargo, la escudería alemana no se dejó intimidar por nadie y terminó con los mejores tiempos al final de la sesión, aunque recibieron un poco de ayuda inesperada.

George Russell, piloto de Mercedes, abordo del W17 | AP

Un trompo por parte de Oliver Bearman complicó las aspiraciones de muchos pilotos, entre ellos Max Verstappen, Charles Leclerc y Oscar Piatri. El joven piloto de Haas ayudó a que los cronos del británico e italiano de Mercedes fueran insuperables.

Por su parte, Sergio 'Checo' Pérez tuvo una actuación nada fuera de lo común, pues con el monoplaza de Cadillac no hay mucho que hacer. El piloto jalisciense terminó en la posición 19, por delante de su compañero, Valtteri Bottas, y los dos Aston Martin.

Así quedaron los 10 mejores tiempos de la PL3

Posición Piloto Equipo Diferencia Vueltas 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.362 17 2 George Russell Mercedes +0.254 15 3 Charles Leclerc Ferrari +0.867 18 4 Oscar Piastri McLaren +1.002 18 5 Lewis Hamilton Ferrari +1.021 22 6 Lando Norris McLaren +1.238 12 7 Nico Hulkenberg Audi +1.296 20 8 Max Verstappen Red Bull +1.548 21 9 Gabriel Bortoleto Audi +1.638 20 10 Pierre Gasly Alpine +1.720 19