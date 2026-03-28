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Mercedes lidera la Práctica Libre 3; Kimi Antonelli tuvo el mejor tiempo en Japón
Tal y como ocurrió en la primera Práctica Libre del Gran Premio de Japón, Mercedes volvió a tener los mejores tiempos. Kimi Antonelli fue el piloto más rápido sobre el trazado de Suzuka, seguido por su compañero George Russell; Charles Leclerc fue el tercero con mejor cronometraje.
Las acciones comenzaron de manera lenta, además de algunos problemas para Lando Norris y McLaren. Los Campeones de la Fórmula 1 aún no han podido demostrar cosas interesantes en la presente campaña, aunque aún falta mucho asfalto por recorrer.
¿Cómo fue la actuación de los Mercedes en la PL3?
Después de 15 minutos sin verdadera acción en la pista, Las Flechas Plateadas saltaron al circuito nipón para poner orden y verdaderos tiempos de campeonato. El joven Antonelli fue el primero en superar la barrera de los 1:30 por vuelta, seguido del monegasco de Ferrari y George Russell.
Pese a que la lucha era entre los dos W17, el equipo papaya logró poner en pista al Campeón del Mundo en los últimos 20 minutos; logró buenos tiempos. Sin embargo, la escudería alemana no se dejó intimidar por nadie y terminó con los mejores tiempos al final de la sesión, aunque recibieron un poco de ayuda inesperada.
Un trompo por parte de Oliver Bearman complicó las aspiraciones de muchos pilotos, entre ellos Max Verstappen, Charles Leclerc y Oscar Piatri. El joven piloto de Haas ayudó a que los cronos del británico e italiano de Mercedes fueran insuperables.
Por su parte, Sergio 'Checo' Pérez tuvo una actuación nada fuera de lo común, pues con el monoplaza de Cadillac no hay mucho que hacer. El piloto jalisciense terminó en la posición 19, por delante de su compañero, Valtteri Bottas, y los dos Aston Martin.
Así quedaron los 10 mejores tiempos de la PL3
Posición
Piloto
Equipo
Diferencia
Vueltas
1
Kimi Antonelli
Mercedes
1:29.362
17
2
George Russell
Mercedes
+0.254
15
3
Charles Leclerc
Ferrari
+0.867
18
4
Oscar Piastri
McLaren
+1.002
18
5
Lewis Hamilton
Ferrari
+1.021
22
6
Lando Norris
McLaren
+1.238
12
7
Nico Hulkenberg
Audi
+1.296
20
8
Max Verstappen
Red Bull
+1.548
21
9
Gabriel Bortoleto
Audi
+1.638
20
10
Pierre Gasly
Alpine
+1.720
19