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Futbol

Cruz Azul vuelve a una Final de Liga MX: así le fue en sus últimas series por el título

Joel Hiqui con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joel Hiqui con Cruz Azul ante Atlas en Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:23 - 16 mayo 2026
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La Máquina eliminó a Chivas en el Clausura 2026 y disputará una nueva final del futbol mexicano buscando otro campeonato

Cruz Azul está nuevamente en una Final de la Liga MX. La Máquina consiguió su boleto al duelo por el campeonato del Clausura 2026 después de dejar fuera a Chivas con marcador global de 4-3 en una intensa semifinal disputada en el Estadio Jalisco.

Con esto, el conjunto cementero volverá a pelear por el título y buscará cambiar la historia reciente que ha vivido en varias finales del futbol mexicano.

Cruz Azul celebrando su pase a la Gran Final | MEXSPORT

Las últimas finales de Cruz Azul en Liga MX

En los últimos años, Cruz Azul ha disputado múltiples finales, aunque varias terminaron con dolorosas derrotas para la afición celeste.

Estas han sido sus más recientes apariciones:

  • Clausura 2008 | Santos Laguna 3-2 Cruz Azul

  • Apertura 2009 | Monterrey 6-4 Cruz Azul

  • Clausura 2013 | América 2-2 Cruz Azul (América ganó 4-2 en penales)

  • Apertura 2018 | América 2-0 Cruz Azul

  • Clausura 2024 | América 2-1 Cruz Azul

Uriel Antuna y Charly Rodríguez con Cruz Azul en el Clausura 2024 de la Liga MX | MEXSPORT
Uriel Antuna y Charly Rodríguez con Cruz Azul en el Clausura 2024 de la Liga MX | MEXSPORT

El título que rompió la maldición celeste

La gran excepción en esa lista llegó en el Guard1anes 2021. Aquella vez, Cruz Azul logró derrotar 2-1 a Santos Laguna para conquistar el campeonato y terminar con una sequía de más de 23 años sin levantar el título de liga.

Ese torneo quedó marcado como uno de los momentos más importantes en la historia reciente del club y uno de los campeonatos más celebrados por su afición.

Jugadores campeones con Cruz Azul en 2021 | IMAGO7

Cruz Azul buscará escribir una nueva historia en 2026

Ahora, La Máquina tendrá otra oportunidad de pelear por el campeonato y sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. Los Celestes esperan rival que saldrá de la serie del domingo, cuando Pumas reciba a Pachuca en el Olímpico Universitario.

Después de eliminar a Chivas en semifinales, el equipo cementero llega motivado a una nueva final, donde intentará dejar atrás los fantasmas de varias derrotas pasadas y volver a coronarse en la Liga MX.

Cruz Azul tras anotar gol a Chivas | MEXSPORT
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