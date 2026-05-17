¡Con la cara en alto, Whalley! El arquero de Chivas rompe en llanto tras perder ante Cruz Azul

Por cada día de pena, hay un día de gloria. El deporte y la vida van de la mano, tan simple porque no siempre se puede ganar, pero tampoco siempre se va a perder. En la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul, la imagen del llanto de Óscar Whalley, arquero del Rebaño Sagrado, acaparó todo los reflectores.

Después de que César Arturo Ramos Palazuelos se llevó el silbato a la boca y dio por concluido el encuentro, el cancerbero del conjunto rojiblanco cayó al césped. Las imágenes mostraron a un Whalley desconsolado, sin embargo, en el imaginario del chiverio, la actuación del portero será recordada por siempre.

Óscar Whalley, arquero de Chivas | MEXSPORT

¿Cómo fue la actuación de Óscar Whalley?

Oriundo de Zaragoza, España, el portero de las Chivas respondió con autoridad tras la ausencia de Raúl 'Tala' Rangel. En los juegos de Liguilla, Óscar Whalley se comportó a la altura de las expectativas, sin embargo, el duelo ante La Máquina en el Jalisco fue consagratorio.

En los más de 90 minutos de acción en el Coloso de la Calzada Independencia, Whalley terminó con seis atajadas. El arquero de las Chivas fue una auténtica muralla, pero el destino, tan cruel e inesperado como siempre, terminó por darle una lección en los últimos minutos.

Óscar Whalley, arquero de Chivas | IMAGO7

El partido entre Chivas y Cruz Azul

El partido arrancó con dominio de Cruz Azul y apenas en los primeros minutos Jeremy Márquez abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin posibilidades a Óscar Whalley. El gol silenció momentáneamente al Estadio Jalisco y encaminó la clasificación cementera.

Chivas reaccionó rápidamente gracias a Omar Govea, quien empató el encuentro con un disparo de larga distancia que devolvió la ilusión a la afición rojiblanca. El empate convirtió el inmueble tapatío en una auténtica fiesta y mantuvo viva la esperanza de una remontada.

Sin embargo, en la segunda mitad apareció Agustín Palavecino para marcar el gol definitivo. El mediocampista sacó un zurdazo que se desvió en la defensa y terminó pegado al poste, dejando sin reacción a Whalley y devolviendo la ventaja a La Máquina.