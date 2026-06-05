¿Cuál fue la emergencia? NASA mandó a desalojar la Estación Espacial Internacional

Momentos de tensión se vivieron este viernes en la Estación Espacial Internacional (EEI), luego de que la NASA activara protocolos de seguridad y ordenara a varios astronautas refugiarse en sus respectivas cápsulas espaciales ante el riesgo de una posible evacuación. La medida fue tomada como precaución mientras especialistas rusos realizaban trabajos para contener una fuga de aire detectada en uno de los módulos del segmento ruso del laboratorio orbital.

La situación generó preocupación debido a que el problema no era nuevo. De acuerdo con información difundida por la propia agencia espacial estadounidense, la fuga había sido detectada desde hace tiempo y la agencia rusa Roscosmos realizaba intervenciones periódicas para mitigar sus efectos. Sin embargo, nuevas filtraciones detectadas recientemente obligaron a programar una reparación más amplia y compleja.

La Estación Espacial Internacional presentó una emergencia que puso en riesgo a los astronautas / Redes Sociales

NASA activó medidas preventivas

Como parte de los protocolos de seguridad, la NASA ordenó a los integrantes de la misión SpaceX Crew-12 trasladarse a la cápsula Dragon, vehículo que los llevó hasta la estación espacial y que sirve como medio de evacuación en caso de emergencia.

"Por extensa precaución, la NASA ha dirigido a los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta de la NASA Chris Williams a asumir una postura de seguridad elevada en la nave espacial Dragon mientras se realiza la reparación", explicó Bethany Stevens, portavoz de la NASA.

Además de los astronautas estadounidenses, en la estación también se encontraban varios cosmonautas rusos que colaboraban en las tareas de monitoreo y revisión de la estructura afectada.

Los tripulantes tuvieron que resguardarse en sus cápsulas por unas horas / Especial

La fuga preocupa desde hace años

El problema se concentra en el módulo Zvezda, una de las piezas fundamentales del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional y considerada la primera contribución completamente rusa al complejo orbital.

Desde hace varios años, las grietas detectadas en esta estructura han sido motivo de preocupación para la NASA y las agencias espaciales internacionales. El módulo es esencial porque proporciona alojamiento para los astronautas, sistemas de soporte vital, distribución de energía eléctrica, control de vuelo y puertos de acoplamiento para las naves Soyuz y Progress.

Ante la persistencia de las filtraciones, la NASA aseguró que continúa trabajando junto con Roscosmos para encontrar una solución definitiva que garantice la seguridad de las futuras misiones.

La estación ha estado presentando griegas que compromete una fuga de aire / Redes Sociales

La emergencia fue controlada

Afortunadamente, la alerta duró poco más de dos horas. Posteriormente, la agencia espacial rusa suspendió temporalmente los trabajos de reparación para analizar nuevas mediciones y datos relacionados con la fuga.

Tras revisar la situación, la NASA determinó que ya no existía un riesgo inmediato para la tripulación y autorizó a los astronautas abandonar el refugio seguro en la cápsula Dragon para retomar sus actividades habituales dentro de la estación.

"Esperamos seguir trabajando con Roscosmos en un enfoque colaborativo para abordar las fugas", subrayó Stevens.

La rápida reacción de los equipos de control permitió evitar mayores complicaciones y mantener la seguridad de todos los ocupantes del laboratorio orbital.

Los especialistas rusos han estado trabajando para reparar las fisuras que no son nuevas / Especial

El futuro de la Estación Espacial Internacional

La emergencia ocurre en un momento clave para la historia de la EEI. Después de más de tres décadas de operación desde su lanzamiento en 1998 y de albergar investigaciones científicas de relevancia mundial, la NASA ya tiene previsto concluir sus operaciones en esta plataforma orbital.

La agencia estadounidense planea retirar la Estación Espacial Internacional a finales de 2030 y desorbitarla durante 2031. Posteriormente, la investigación en microgravedad y diversas pruebas tecnológicas se trasladarán a nuevas plataformas comerciales en órbita terrestre baja.