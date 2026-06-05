Estados Unidos vs Alemania ¿Cuándo y dónde ver el amistosos internacional?

Las selecciones de Estados Unidos y Alemania se enfrentarán en un emocionante y último encuentro amistosos antes de la Copa del Mundo 2026. El partido está programado para el próximo 6 de junio de 2026. Ambos conjuntos buscarán ajustar sus piezas y tácticas previo al comienzo del torneo más importante del futbol.

Sergiño Dest con Estados Unidos l X:USMNT

El conjunto de Estados Unidos llega a este compromiso con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. Recientemente, vencieron a Senegal (3-2), aunque sufrieron tropiezos ante Portugal (0-2) y Benín (2-5); previamente, habían mostrado solidez al golear a Uruguay (5-1) el y superar a Paraguay (2-1). Por su parte, Alemania atraviesa un momento impecable con cinco victorias consecutivas, destacando su reciente triunfo ante Finlandia (4-0) y victorias sobre Ghana (2-1) y Suiza (3-4), además de contundentes resultados en la clasificación mundialista frente a Eslovaquia (6-0) y Luxemburgo (0-2). Este duelo representa una prueba de fuego para medir la consistencia de los norteamericanos frente al poderío ofensivo de los germanos.

Joshua Kimmich y Deniz Undav, de Alemania | AP

El balance histórico reciente entre ambos equipos muestra una paridad competitiva con dos victorias para cada bando en sus últimos cuatro enfrentamientos. El encuentro más cercano se produjo el 14 de octubre de 2023 en un amistoso, donde Alemania se impuso con un marcador de 1-3. Anteriormente, Estados Unidos logró una victoria por 1-2 en junio de 2015, mientras que los alemanes ganaron por la mínima (0-1) en la Copa del Mundo de 2014. El duelo más prolífico en goles ocurrió en 2013, con un triunfo estadounidense por 4-3, consolidando una rivalidad marcada por resultados dinámicos.

Victoria de Estados Unidos sobre Senegal l X:USMNT

¿Cuándo y dónde ver el Estados Unidos vs Alemania?

FECHA: Sábado 6 de junio

HORA: 12:30 (hora centro de México)

LUGAR: Soldier Field, Chicago, Estados Unidos

TRANSMISIÓN: Disney + Premium