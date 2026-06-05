¡Aura pura! Noruega presentó su foto oficial para la Copa del Mundo al estilo vikingo

La historia cuenta que entre los años 800-1050 d.c., hubo pueblos con fieros y duros guerreros, navegantes por excelencia, saqueadores y comerciantes. Provenientes de las tierras escandinavas, los vikingos fueron uno de los hitos históricos más grandes del mundo y aunque se creían extintos parece que están de regreso, listos para robarse los reflectores de la Copa del Mundo, con un jefe que parece un ‘androide’ y viene desde las tierras de Noruega.

Selección de Noruega | x:@nff_landslag

Historia, cultura y futbol

A una semana de que arranque la Copa Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá los nórdicos tendrán que cruzar el mar, ahora por los aires y con un nuevo objetivo, levantar la copa del mundo.

Con el arranque de la justa veraniega a la vuelta de la esquina, los equipos comenzaron a publicar sus listas, jersey's y ahora sus fotos oficiales, donde sin duda la que se llevó todos los aplausos y respeto del público fue la de la Selección de Noruega.

Selección de Noruega en amistosos | x:@nff_landslag

El cuadro escandinavo abrazó sus raíces y su tradición más famosa del mundo, la vikinga. En su gran postal Noruega reunió a sus 26 seleccionados para colocarlos a las orilla del río con grandes pieles, armaduras y armas como las que se usaban los originarios de las tierras escandinavas.

Como elemento extra, en el fondo de la foto también se aprecian los míticos y característicos barcos que sus ancestros usaban cuando zarpaba en sus largos viajes, recreando una auténtica pintura que refleja a la perfección lo que ser vikingo representa en aquellos tiempos.

Selección de Noruega previo a la Copa del Mundo | x:@nff_landslag

¿Cuándo comienza la participación de Noruega?

El equipo comandado por Alexander Sorloth, Martin Odegaard y Erling Haaland arrancarán su participación en la Copa del Mundo el próximo martes 16 de junio en Massachusetts. Luego de ausentarse más de 25 años en la fiesta más grande del balompié, el equipo escandinavo marcha como una de las posibles sorpresas para el verano.

El equipo nordico se encuentra en el Grupo I, por lo que después de su debut ante su similar de Irak, el equipo dirigido por Ståle Solbakken se enfrentará a Senegal en la Jornada 2 de la Fase de Grupos y posteriormente cerrará con un partidazo ante Francia.