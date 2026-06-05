Estadios y sedes mundialistas: Lumen Field (Seattle)

El Lumen Field, conocido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 como Seattle Stadium, será una de las sedes más importantes del certamen que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

Ubicado en el centro de Seattle, en el estado de Washington, este recinto destaca por su moderna infraestructura y por ser uno de los estadios más emblemáticos del noroeste de Estados Unidos.

Inaugurado en 2002, el estadio tiene una capacidad cercana a los 69 mil espectadores para los partidos mundialistas. Es la casa habitual de los Seattle Seahawks de la NFL y del Seattle Sounders FC de la MLS, uno de los clubes con mayor tradición futbolística en el país.

El Lumen Field ya ha recibido juegos de futbol | MEXSPORT

Gracias a su diseño arquitectónico y a la disposición de sus gradas, el inmueble ha ganado fama internacional por generar una atmósfera única y por registrar algunos de los niveles de ruido más altos en eventos deportivos.

Durante la Copa Mundial de 2026, Seattle albergará seis encuentros, incluidos partidos de la fase de grupos y rondas eliminatorias. La FIFA eligió esta ciudad por su sólida cultura futbolística, su infraestructura de transporte y la experiencia previa en la organización de eventos deportivos de talla internacional.

Con la llegada del Mundial 2026, el Lumen Field se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el mundo, ofreciendo una experiencia deportiva de primer nivel en una de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos.

Lumen Field, casa de los Seattle Seahawks | AP

Ficha técnica Lumen Field

Nombre oficial original: Lumen Field

Nombre comercial actual: Lumen Field (desde 2020)

Nombre para el Mundial 2026: Seattle Stadium

Ubicación: 800 Occidental Avenue South, Seattle, Washington, EU.

Inauguración: 28 de julio de 2002

Arquitectos: Ellerbe Becket, LMN Architects, Streeter & Associates

Ingenieros estructurales: Magnusson Klemencic Associates

Capacidad original: Aproximadamente 68,740 espectadores

Capacidad actual: Hasta 72,000 para eventos especiales

Costo original de construcción: Aproximadamente 430 millones de dólares

Inicio de construcción: 1998

Superficie: Césped híbrido

Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros para futbol; 109.7 x 48.8 para futbol americano

Propietario: Autoridad de Estadios Públicos del Estado de Washington

Apodo: El estadio más ruidoso

Equipos que juegan o han jugado ahí: Seattle Seahawks, Seattle Sounders, Seattle Reing, Washington Huskies, Seattle Dragons

Eventos destacados: Sede Mundial de Clubes 2025, Finales de Conferencia NFC, Sede juegos de Copa Oro

Récord histórico: Tiene el récord de ruido de 137.6 decibeles, que se registró en un juego de 2013 de la NFL entre Seattle contra New Orleans.

La ciudad de Seattle

Ubicada en el estado de Washington, al noroeste del país, la ciudad es reconocida por su impresionante entorno natural, rodeada por las aguas de la bahía de Puget Sound y las montañas Cascade y Olympic.

Gracias a su infraestructura, diversidad cultural y arraigada pasión por el deporte, Seattle se perfila como una de las sedes más atractivas del torneo.

Con una población que supera los 750 mil habitantes en su área urbana y más de cuatro millones en su zona metropolitana, Seattle es un importante centro económico y tecnológico.

Alguna vez los Pumas jugaron en este escenario I Especial

Más allá del deporte, los visitantes encontrarán una ciudad llena de atractivos turísticos y culturales. Lugares emblemáticos como la Space Needle, el Pike Place Market y su vibrante escena musical reflejan la identidad de una urbe que combina historia, creatividad y modernidad.

Fundación: 13 de noviembre de 1851 (establecimiento de los primeros colonos europeos en Alki Point); incorporada oficialmente como ciudad el 4 de diciembre de 1869.

Lumen Field ya ha recibido juegos de futbol | AP

Ficha técnica Ciudad de Seattle