Estadios y sedes mundialistas: Lumen Field (Seattle)
El Lumen Field, conocido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 como Seattle Stadium, será una de las sedes más importantes del certamen que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.
Ubicado en el centro de Seattle, en el estado de Washington, este recinto destaca por su moderna infraestructura y por ser uno de los estadios más emblemáticos del noroeste de Estados Unidos.
Inaugurado en 2002, el estadio tiene una capacidad cercana a los 69 mil espectadores para los partidos mundialistas. Es la casa habitual de los Seattle Seahawks de la NFL y del Seattle Sounders FC de la MLS, uno de los clubes con mayor tradición futbolística en el país.
Gracias a su diseño arquitectónico y a la disposición de sus gradas, el inmueble ha ganado fama internacional por generar una atmósfera única y por registrar algunos de los niveles de ruido más altos en eventos deportivos.
Durante la Copa Mundial de 2026, Seattle albergará seis encuentros, incluidos partidos de la fase de grupos y rondas eliminatorias. La FIFA eligió esta ciudad por su sólida cultura futbolística, su infraestructura de transporte y la experiencia previa en la organización de eventos deportivos de talla internacional.
Con la llegada del Mundial 2026, el Lumen Field se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el mundo, ofreciendo una experiencia deportiva de primer nivel en una de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos.
Ficha técnica Lumen Field
Nombre oficial original: Lumen Field
Nombre comercial actual: Lumen Field (desde 2020)
Nombre para el Mundial 2026: Seattle Stadium
Ubicación: 800 Occidental Avenue South, Seattle, Washington, EU.
Inauguración: 28 de julio de 2002
Arquitectos: Ellerbe Becket, LMN Architects, Streeter & Associates
Ingenieros estructurales: Magnusson Klemencic Associates
Capacidad original: Aproximadamente 68,740 espectadores
Capacidad actual: Hasta 72,000 para eventos especiales
Costo original de construcción: Aproximadamente 430 millones de dólares
Inicio de construcción: 1998
Superficie: Césped híbrido
Dimensiones de cancha: 105 × 68 metros para futbol; 109.7 x 48.8 para futbol americano
Propietario: Autoridad de Estadios Públicos del Estado de Washington
Apodo: El estadio más ruidoso
Equipos que juegan o han jugado ahí: Seattle Seahawks, Seattle Sounders, Seattle Reing, Washington Huskies, Seattle Dragons
Eventos destacados: Sede Mundial de Clubes 2025, Finales de Conferencia NFC, Sede juegos de Copa Oro
Récord histórico: Tiene el récord de ruido de 137.6 decibeles, que se registró en un juego de 2013 de la NFL entre Seattle contra New Orleans.
La ciudad de Seattle
Ubicada en el estado de Washington, al noroeste del país, la ciudad es reconocida por su impresionante entorno natural, rodeada por las aguas de la bahía de Puget Sound y las montañas Cascade y Olympic.
Gracias a su infraestructura, diversidad cultural y arraigada pasión por el deporte, Seattle se perfila como una de las sedes más atractivas del torneo.
Con una población que supera los 750 mil habitantes en su área urbana y más de cuatro millones en su zona metropolitana, Seattle es un importante centro económico y tecnológico.
Más allá del deporte, los visitantes encontrarán una ciudad llena de atractivos turísticos y culturales. Lugares emblemáticos como la Space Needle, el Pike Place Market y su vibrante escena musical reflejan la identidad de una urbe que combina historia, creatividad y modernidad.
Fundación: 13 de noviembre de 1851 (establecimiento de los primeros colonos europeos en Alki Point); incorporada oficialmente como ciudad el 4 de diciembre de 1869.
Ficha técnica Ciudad de Seattle
Nombre oficial: Seattle
País: Estados Unidos
Superficie: 369.2 km² (217 km² de tierra y 152.2 km² de agua)
Altitud promedio: 53 metros sobre el nivel del mar
Habitantes: Aproximadamente 780 mil habitantes en la ciudad; más de 4 millones en el área metropolitana de Seattle-Tacoma-Bellevue
PIB per cápita: Aproximadamente 115 mil dólares anuales, uno de los más altos de Estados Unidos
Idioma predominante: Inglés
Moneda: Dólar estadounidense (USD)
Divisiones administrativas: Más de 100 vecindarios agrupados en varios distritos urbanos
Gentilicio: Seattleite (en inglés) | seattlense
Te puede interesar