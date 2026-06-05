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Futbol

RD Congo denuncia "discriminación" tras cancelación de su amistoso frente a Chile en España

RD del Congo l Instagram: @fecofadrc
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:23 - 05 junio 2026
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El encuentro, programado en Cádiz, sigue en el aire debido a las restricciones por el brote de ébola en el este del país africano

El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) calificó este jueves como una posible "discriminación" la decisión de las autoridades de La Línea de la Concepción, en Cádiz, de cancelar el partido de futbol amistoso programado para el próximo 9 de junio entre la selección congoleña y Chile. La medida fue tomada por el ayuntamiento local como precaución ante el reciente brote de ébola detectado en el este de la nación africana.

"Estamos teniendo serios problemas con las autoridades españolas porque han decidido que el segundo partido que debería jugar nuestra selección nacional no pueden jugarlo por el ébola", declaró Patrick Muyaya, ministro de Comunicación de la RDC, durante una rueda de prensa virtual organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Argumentos de salud vs logística deportiva

Muyaya enfatizó que el plantel no representa un riesgo sanitario, ya que los jugadores han estado fuera del país durante semanas.

Todos nuestros jugadores no juegan en Kinsasa ni en la República Democrática del Congo; llevan unas tres semanas concentrados en Bélgica para la preparación del Mundial. Este tipo de decisiones pueden suponer discriminación. No es justo, considerando todo el esfuerzo que estamos realizando

Por su parte, la Federación de Futbol de la RDC (FECOFA) aseguró que se han cumplido con todos los protocolos y requisitos normativos para garantizar la seguridad del evento. Ante la negativa del alcalde Juan Franco, quien dictó un decreto de cancelación por "prudencia sanitaria", la Selección Chilena de futbol ha propuesto como alternativa que el duelo se dispute a puerta cerrada, subrayando que el equipo africano ya se ha sometido a los exámenes médicos pertinentes.

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Rumbo a la Copa del Mundo 2026

La situación es crítica para los "Leopardos", quienes se encuentran en la fase final de su preparación para el Mundial que compartirán México, Estados Unidos y Canadá. El combinado nacional ya cumplió con el aislamiento de 21 días exigido para entrar a territorio norteamericano y recientemente disputó un amistoso en Lieja contra Dinamarca sin inconvenientes.

La Selección Congoleña, que vuelve a la máxima justa del futbol después de 52 años de ausencia, está integrada en el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán. A pesar del brote que afecta la provincia de Ituri, a unos 2,000 kilómetros de la capital, el equipo técnico y los jugadores mantienen la esperanza de que el conflicto administrativo en España se resuelva para no afectar su ritmo de competencia previo al inicio del torneo en junio.

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