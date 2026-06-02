Cancelan amistoso de RD Congo por temor al ébola; rival de Colombia vive incertidumbre rumbo al Mundial

La preparación de la selección de República Democrática del Congo rumbo a la Copa del Mundo 2026 sufrió un duro golpe luego de que las autoridades españolas cancelaran el partido amistoso que disputaría ante Chile el próximo 9 de junio en La Línea de la Concepción.

La decisión fue tomada por el alcalde de la ciudad, Juan Franco, quien emitió un decreto para impedir la realización del encuentro debido a las preocupaciones sanitarias derivadas del brote de ébola que afecta a la nación africana.

“Acabo de dictar el decreto por el cual no se autoriza la celebración del partido previsto para el próximo día 9 de junio en el estadio municipal entre las selecciones de la República Democrática del Congo y Chile”, señaló el funcionario mediante un comunicado difundido por el ayuntamiento.

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“La decisión más prudente”

Franco explicó que la medida responde a recomendaciones de las autoridades sanitarias regionales y aseguró que la documentación presentada por los organizadores no garantizaba la ausencia de riesgos.

Es una cuestión de prudencia sanitaria

La documentación que se ha aportado no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo

Aunque lamentó la cancelación, insistió en que era la decisión más responsable ante la situación que vive el país africano.

República Democrática del Congo disputará el Repechaje | X: @FecofaRdc

Su concentración también cambió de sede

El duelo ante Chile era parte de la gira europea que RD Congo tenía planeada como preparación para la Copa del Mundo. Sin embargo, días atrás la federación congoleña también modificó sus planes de concentración.

De acuerdo con un portavoz del combinado africano, el equipo canceló el inicio de trabajos en Kinshasa y trasladó su preparación a Bélgica, aunque sin detallar los motivos de la decisión. Además, aclaró que ningún futbolista que milita en la liga local fue convocado para estos compromisos.

Por ahora, el amistoso ante Dinamarca programado para este miércoles en Lieja continúa en pie.

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Grupo K, atentos a la situación

República Democrática del Congo forma parte del Grupo K del Mundial 2026 junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán. El conjunto africano será de las Selecciones que vendrán a tierras mexicanas cuando les toque enfrentarse a Colombia en el Estadio Guadalajara.

Pese a la preocupación generada por el brote de ébola y la cancelación del amistoso ante Chile, RD Congo mantiene su lugar en la Copa del Mundo y continúa con su preparación para la justa internacional.