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Futbol

Australia vs México Femenil ¿Dónde y cuándo ver el encuentro amistoso internacional?

Jugadoras en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7
Jugadoras en celebración con la Selección Mexicana Femenil ante Puerto Rico | IMAGO 7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 13:19 - 05 junio 2026
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La Selección Nacional se medirá ante la Selección Australiana en dos encuentros amistosos de Fecha FIFA

Como parte de la preparación de la Selección de México Femenil rumbo al Mundial 2027 de Brasil y el Campeonato de la Concacaf W. El conjunto de Pedro López tras una racha de efectividad en sus encuentros amistosos, llegará a demostrar el verdadero nivel que tiene el futbol mexicano.

Charlyn Corral con la Selección Femenil l MEXSPORT

Las mexicanas llegan con récord de 5 victorias de sus últimos cinco encuentros, con una participación destacada de las seleccionadas como Charlyn Corral, Diana Ordoñez, Kiana Palacios y Nicolette Hernández, quienes se medirán ante las australianas para cambiar la historia y conseguir una victoria para el equipo tricolor.

Mientras que por el lado de Australia, las Matildas llegan con una racha de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota, en sus partidos de la Copa Asiática. Bajo la dirección del DT Joe Montemurro y con estrellas como Sam Kerr y Ellie Carpenter, las australianas prometen ser un gran rival a vencer para este sábado.

La selección femenil de Australia gana lo mismo que la varonil l AP

Historial de encuentros

El historial entre estas selecciones ha estado de favor por el lado de las Matildas quienes han mantenido un gran dominio ante las mexicanas, con un registro de 9 partidos oficiales desde 2003, Australia ha conquistado 8 victorias. El único triunfo mexicano fue en el 2004 en un partido amistoso, con un marcador de 2-0

¿Cuándo y dónde ver el partido?

  • Lugar: McDonald Jones Stadium, Newcastle

  • Fecha y hora: Sábado 6 de junio a las 3:15 hrs.

  • Transmisión en vivo: TUDN y VIX.

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