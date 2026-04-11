Charlyn Corral destaca un Tri sin dependencia individual; Pedro López pide cautela rumbo a Puerto Rico

La Selección Mexicana Femenil no solo dejó sensaciones positivas tras la goleada de 9-0 ante Islas Vírgenes, sino también una muestra clara de crecimiento colectivo, donde el protagonismo ya no recae en una sola jugadora. Así lo expresó Charlyn Corral, quien aseguró que hoy el equipo cuenta con más herramientas para responder en momentos clave.

“Estábamos tranquilas y el segundo tiempo lo hicimos bien. Cuando te acercas a los goles te ayuda, pero también es parte del alto rendimiento. En lo personal, yo creo que el equipo de hoy, las jugadoras estamos preparadas para cualquier momento, muchas veces sí sentía la responsabilidad de aparecer en estos momentos, pero ahora no, todas estamos preparadas para la presión”, señaló la delantera.

Corral destacó que esta evolución permite que el equipo afronte los partidos con mayor confianza, al tener distintas opciones para marcar diferencia dentro del campo y asumir la presión de la alta competencia.

Pedro López l Karen Peña

¿Qué dijo Pedro López?

Por su parte, el técnico Pedro López valoró el resultado, que deja a México prácticamente instalado en la siguiente fase del clasificatorio rumbo al Mundial, aunque fue claro en que el siguiente compromiso será clave.

México Femenil golea a Islas Vírgenes l X:Miseleccionfem

El estratega español evitó caer en excesos de confianza y advirtió sobre el peligro que representa Puerto Rico, rival que, pese a haber perdido su último encuentro en la pasada Copa Oro, puede complicar si no se mantiene la concentración.

“No había dos partidos, era un duelo que era este de Islas Vírgenes que condicionaba el próximo contra Puerto Rico. Se hizo lo que se tenía que hacer en este duelo y en el siguiente. La única manera de empatar, es ir ganando en el marcador y cualquier situación te penalice con el empate”, explicó.

Selección Mexicana Femenil l X:Miseleccionfem

Autocrítica

Además, López hizo autocrítica sobre su gestión durante el partido, al reconocer que se precipitó en los cambios al apostar por una delantera más en lugar de reforzar la zona defensiva, una decisión que no resultó como esperaba.