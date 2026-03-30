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Futbol

Selección Mexicana confirma su convocatoria, con Tigres como su base principal

Jugadoras de la Selección Mexicana felicitan a Greta Espinoza en el amistoso contra Brasil | IMAGO 7
Jugadoras de la Selección Mexicana felicitan a Greta Espinoza en el amistoso contra Brasil | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:41 - 30 marzo 2026
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El Tri anunció este lunes su convocatoria para los últimos dos partidos de las Clasificatorias de Concacaf W

A cerrar con fuerza en casa. La Selección Mexicana Femenil ya está lista para sus últimos partidos de la Fase Preliminar del Campeonato Concacaf W, el cual otorga boleto a la Copa Mundial Femenina 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por ahora, el Tri de Pedro López está segundo del Grupo A con seis puntos, tres menos que la Selección de Puerto Rico, que tiene un compromiso más. Sin embargo, uno de esos partidos es precisamente contra el representativo caribeño, lo que les permitirá definir al invitado a la Fase Final de la eliminatoria.

Charlyn Corral en el partido de la Selección Mexicana contra Puerto Rico en 2023 | IMAGO 7
Charlyn Corral en el partido de la Selección Mexicana contra Puerto Rico en 2023 | IMAGO 7

La noticia positiva para el equipo azteca no solo es que, en sus dos juegos anteriores en el eliminatorio, se impuso por goleada y mantuvo el cero en su propio arco. Además, jugará de local, en Zacatecas y Toluca, por lo que contará con el apoyo de su afición.

De igual forma, México llegará a estos encuentros con una racha de 13 partidos sin derrota, con dos empates y 11 victorias. Su más reciente compromiso fue el partido amistoso contra la Selección de Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el Tri logró una histórica victoria 1-0 con gol de Greta Espinoza.

Greta Espinoza en celebración tras su gol en el juego amistoso entre la Selección Mexicana y Brasil | IMAGO 7
Greta Espinoza en celebración tras su gol en el juego amistoso entre la Selección Mexicana y Brasil | IMAGO 7

Tigres, la base de la Selección Mexicana

Precisamente la 'Dama de Hierro' encabeza la convocatoria de López Ramos para estos dos partidos de clasificatorios del torneo de Concacaf. La defensa es una de las seis jugadoras convocadas de Tigres, equipo de la Liga MX Femenil que más elementos aportará en esta Fecha FIFA Femenina.

Además de Greta, Cecilia Santiago, Alexia Delgado, Stephany Mayor, Diana Ordoñez y María Sánchez fueron llamadas. Mientras que Pachuca y Rayadas de Monterrey, con cuatro y tres futbolistas respectivamente, son los otros dos clubes con más aporte.

Scarlett Camberos en el partido de la Selección Mexicana contra Puerto Rico en 2023 | IMAGO 7
Scarlett Camberos en el partido de la Selección Mexicana contra Puerto Rico en 2023 | IMAGO 7

América y Chivas cada uno cederá dos jugadoras, mientras que Cruz Azul -con Ivonne Gutiérrez- es el sexto club de la liga nacional que tiene convocadas en esta ocasión. Las cinco futbolistas restantes de la lista militan en la National Women's Soccer League, con Lizbeth Ovalle como la más destacada de ellas.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana las eliminatorias Concacaf W?

El encuentro contra la Selección de las Islas Vírgenes de Estados Unidos está programado para el viernes 10 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Dicho compromiso se disputará en el Estadio Carlos Vega Villalba, en Zacatecas.

En cuanto al último partido de la eliminatoria, contra la Selección de Puerto Rico, está agendado para el sábado 18 de abril a las 18:00 horas. Dicho compromiso no será la oportunidad de la Selección Femenil de regresar al Estadio Azteca y se disputará en el Estadio Nemesio Diez.

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