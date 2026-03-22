¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 firmó una actuación impecable en la clasificatoria al Mundial y selló su boleto a Marruecos con autoridad.

El combinado nacional cerró su participación con marca perfecta: tres partidos, tres victorias, demostrando que este equipo no solo tiene talento, sino también carácter y hambre de trascender.

¡NOS VAMOS A MARRUECOS! 🏆¡NOS VAMOS AL MUNDIAL! 🇲🇽



Inmejorable presentación de nuestra #Sub17 para cerrar el Premundial con 9 puntos y 17 goles en 3 partidos, sellando el pase a una nueva edición de la Copa del Mundo. ✨🔥



¡VAMOOOOOOOS MÉXICOOOOO! 🇲🇽#ConcentracionMarzo |… pic.twitter.com/7ascPOsg4w — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) March 22, 2026

Triunfo contundente ante Costa Rica

En su último compromiso, México se impuso 2-0 sobre Selección de Costa Rica Femenil Sub-17, en un duelo donde el control y la efectividad marcaron la diferencia.

Los goles del encuentro fueron obra de C. Reyes al minuto 43 y K. García al 81’, quienes terminaron por reflejar en el marcador la superioridad mexicana dentro del terreno de juego.

México Femenil Sub-17 vence a Jamaica l X:Miseleccionfem

Dominio total en la clasificatoria

Más allá del resultado final, el equipo mexicano dejó claro que fue uno de los conjuntos más sólidos del torneo. Orden, intensidad y contundencia fueron las claves de un grupo que no dejó dudas en su camino rumbo al Mundial.

El “paso perfecto” no es casualidad: es el reflejo de un proceso que viene creciendo y que ahora buscará competir al más alto nivel internacional.

México vence a Paraguay en la Copa Mundial Femenil Sub-17 | X: @FIFAWWC

Marruecos en la mira

Con el boleto ya asegurado, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 ahora pondrá la mira en la Copa del Mundo de la categoría, donde intentará llevar el nombre de México a lo más alto.

El sueño mundialista está más vivo que nunca y este equipo ya demostró que tiene con qué ilusionar.