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¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 firmó una actuación impecable en la clasificatoria al Mundial y selló su boleto a Marruecos con autoridad.
El combinado nacional cerró su participación con marca perfecta: tres partidos, tres victorias, demostrando que este equipo no solo tiene talento, sino también carácter y hambre de trascender.
¡NOS VAMOS A MARRUECOS! 🏆¡NOS VAMOS AL MUNDIAL! 🇲🇽— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) March 22, 2026
Inmejorable presentación de nuestra #Sub17 para cerrar el Premundial con 9 puntos y 17 goles en 3 partidos, sellando el pase a una nueva edición de la Copa del Mundo. ✨🔥
¡VAMOOOOOOOS MÉXICOOOOO! 🇲🇽#ConcentracionMarzo |… pic.twitter.com/7ascPOsg4w
Triunfo contundente ante Costa Rica
En su último compromiso, México se impuso 2-0 sobre Selección de Costa Rica Femenil Sub-17, en un duelo donde el control y la efectividad marcaron la diferencia.
Los goles del encuentro fueron obra de C. Reyes al minuto 43 y K. García al 81’, quienes terminaron por reflejar en el marcador la superioridad mexicana dentro del terreno de juego.
Dominio total en la clasificatoria
Más allá del resultado final, el equipo mexicano dejó claro que fue uno de los conjuntos más sólidos del torneo. Orden, intensidad y contundencia fueron las claves de un grupo que no dejó dudas en su camino rumbo al Mundial.
El “paso perfecto” no es casualidad: es el reflejo de un proceso que viene creciendo y que ahora buscará competir al más alto nivel internacional.
Marruecos en la mira
Con el boleto ya asegurado, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 ahora pondrá la mira en la Copa del Mundo de la categoría, donde intentará llevar el nombre de México a lo más alto.
El sueño mundialista está más vivo que nunca y este equipo ya demostró que tiene con qué ilusionar.
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