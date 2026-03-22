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Futbol

¡México Sub-17 Femenil vuela al Mundial con paso perfecto!

México Sub-17 Femenil encaminadas para el Mundial | Foto de @Miseleccionfem
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:50 - 22 marzo 2026
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Siguiente parada: Marruecos

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 firmó una actuación impecable en la clasificatoria al Mundial y selló su boleto a Marruecos con autoridad.

El combinado nacional cerró su participación con marca perfecta: tres partidos, tres victorias, demostrando que este equipo no solo tiene talento, sino también carácter y hambre de trascender.

Triunfo contundente ante Costa Rica

En su último compromiso, México se impuso 2-0 sobre Selección de Costa Rica Femenil Sub-17, en un duelo donde el control y la efectividad marcaron la diferencia.

Los goles del encuentro fueron obra de C. Reyes al minuto 43 y K. García al 81’, quienes terminaron por reflejar en el marcador la superioridad mexicana dentro del terreno de juego.

México Femenil Sub-17 vence a Jamaica l X:Miseleccionfem

Dominio total en la clasificatoria

Más allá del resultado final, el equipo mexicano dejó claro que fue uno de los conjuntos más sólidos del torneo. Orden, intensidad y contundencia fueron las claves de un grupo que no dejó dudas en su camino rumbo al Mundial.

El “paso perfecto” no es casualidad: es el reflejo de un proceso que viene creciendo y que ahora buscará competir al más alto nivel internacional.

México vence a Paraguay en la Copa Mundial Femenil Sub-17 | X: @FIFAWWC

Marruecos en la mira

Con el boleto ya asegurado, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 ahora pondrá la mira en la Copa del Mundo de la categoría, donde intentará llevar el nombre de México a lo más alto.

El sueño mundialista está más vivo que nunca y este equipo ya demostró que tiene con qué ilusionar.

México Femenil Sub-17 | X: @Miseleccionfem
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