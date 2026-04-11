México Femenil aplasta 9-0 a Islas Vírgenes que lleva sólo 14 jugadoras

Desde antes de que rodara el balón, el panorama ya marcaba una clara diferencia. Islas Vírgenes llegó al compromiso con apenas 14 jugadoras disponibles, una plantilla corta que terminó pesando frente a una Selección Mexicana Femenil que necesitaba golear para asegurar el liderato de su grupo. El resultado fue un 9-0 contundente en el estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas.

Aun así, el equipo caribeño intentó competir, pero en el primer tiempo sufrió un golpe importante. Su capitana, Naya Ressaissi, tuvo un choque con Alice Soto que la dejó resentida. Aunque logró continuar, la exigencia del partido terminó por reflejarse más adelante, y ya en la segunda mitad Islas Vírgenes se quedó con 10 jugadoras durante 10 minutos, complicando aún más su panorama.

Selección Mexicana Femenil l X:Miseleccionfem

México, por su parte, hizo lo que el partido le pedía. Apenas al minuto 5, María Sánchez abrió el marcador y comenzó a construir una noche redonda en lo individual. Charlyn Corral amplió la ventaja al 8’, y el dominio se tradujo rápidamente en más goles: Sánchez firmó el tercero, Corral el cuarto al 21’, y antes de la media hora Kimberly Rodríguez puso el 5-0.

La diferencia necesaria llegó pronto. Al 32’, María Sánchez completó su triplete para el 6-0, asegurando el objetivo del liderato. A partir de ahí, el partido se convirtió en un trámite que México manejó con comodidad. Scarlett Camberos anotó el séptimo y, en el tiempo agregado del primer tiempo, Sánchez volvió a aparecer para el 8-0.

Partido desde Zacatecas l X:Miseleccionfem

¿Quién cerró la goleada?

En el complemento, con un rival desgastado y en desventaja numérica por momentos, el ritmo bajó, pero el control siguió siendo total. Kiana Palacios cerró la cuenta al minuto 82 con el 9-0 definitivo.

Concacaf Qualifiers l X:Miseleccionfem

De esta forma México enfrentará a Puerto Rico en el estadio Nemesio Diez, en el último duelo del clasificatorio. El equipo dirigido por Pedro López puede empatar y aún así estaría a la cabeza de su grupo, clasificando al Campeonato CONCACAF W, torneo que reparte boletos al Mundial y Juegos Olímpicos