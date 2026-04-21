La Selección Mexicana ya conoce a su rival rumbo al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El camino rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2027 está trazado para la Selección Femenil de México. Con la goleada 6-0 a Puerto Rico el pasado fin de semana, el Tri dirigido por Pedro López cumplió con su primera obligación y superó el clasificatorio del Campeonato W Concacaf de forma invicta; ahora buscará concretar su regreso al certamen mundialista, así como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras la primera etapa del torneo regional, México, Jamaica, Costa Rica, Haití, Panamá y El Salvador se sumaron a Estados Unidos y Canadá, que avanzaron directo a la Fase Final por su posición en el ranking. Ahora, al Tri le queda un partido más para convertirse en uno de los cuatro invitados al mundial el siguiente año, así como a la justa olímpica que se celebrará en California.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

¿Contra quién jugará México en el Campeonato W Concacaf?

Desde que finalizó la etapa clasificatoria del Campeonato W Concacaf, se supo que el equipo dirigido por Pedro López se medirá ante la Selección de Haití en esta nueva etapa. Finalmente, este martes la Confederación de Norte y Centroamérica confirmó los enfrentamientos, así como las sedes en las cuales se llevarán a cabo todos los partidos.

El Texas Health Mansfield Stadium será sede de los compromisos de Cuartos de Final, a disputarse el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, así como de las Semifinales y el Play-in programadas para el martes 1º y miércoles 2 de diciembre. El partido por el tercer lugar y la Final se jugarán en el Shell Energy Stadium el sábado 5 de diciembre.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

En el caso de la Selección Mexicana, su partido contra Haití será el sábado 28 de noviembre y en caso de ganar, se medirá en Semifinal al vencedor del juego entre Canadá y Panamá. Para clasificar al Mundial 2027, el Tri solo necesita meterse entre los cuatro mejores, mientras que para clasificar al torneo olímpico tendrá que terminar entre los tres primeros, o los cuatro siempre y cuando Estados Unidos sea semifinalista.

El equipo de las Barras y las Estrellas se enfrentará a El Salvador, que debuta en el campeonato, por lo que solo una tragedia inesperada lo dejaría fuera de la antesala de la Final. El otro partido de Cuartos de Final es el que, por ahora, se presenta como el más parejo, ya que se enfrentarán las selecciones de Jamaica y Costa Rica, ambas naciones con miras a disputar otro mundial de forma consecutiva tras su participación en Australia-Nueva Zelanda 2023.

Jugadoras de la Selección Mexicana Femenil en celebración en el clasificatorio del Campeonato W Concacaf | IMAGO 7

¿Desde cuándo la Selección Mexicana Femenil no juega el Mundial y Juegos Olímpicos?

Desde Canadá 2015, cuando quedó eliminado en Fase de Grupos con dos derrotas y un empate, México no disputa un mundial femenino, al quedar fuera de Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023. En caso de concretar su pase a Brasil 2027, será apenas su cuarta participación en diez mundiales reconocidos por la FIFA; en los tres anteriores, no ha superado la Fase de Grupos y nunca ha ganado un partido.