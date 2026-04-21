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Teotihuacán reabre este 22 de abril tras ataque armado

La zona arqueológica de Teotihuacán es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:19 - 21 abril 2026
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El sitio arqueológico volverá a recibir visitantes después del ataque que generó pánico y suspensión de actividades el pasado lunes 20 de abril.

La Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrirá sus puertas al público este miércoles 22 de abril, luego del cierre temporal derivado de los hechos violentos registrados días atrás. Autoridades confirmaron que el acceso se retomará bajo un esquema de seguridad reforzado.

El INAH había anunciado el cierre de Teotihuacán tras la balacera registrada en la Pirámide de la Luna./ X

¿Cuándo y cómo reabre Teotihuacán?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el sitio patrimonial volverá a operar en su horario habitual de 08:00 a 17:00 horas.

El organismo informó que la reapertura incluye también sus museos, por lo que los visitantes podrán recorrer nuevamente el complejo completo a partir de este miércoles.

El acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por lo que se pidió comprensión a las y los visitantes.

La zona arqueológica de Teotihuacán reabrirá este 22 de abril tras permanecer cerrada por el ataque armado registrado en días recientes./ Pixabay

Seguridad reforzada tras los hechos recientes

La reapertura se da tras el cierre del 20 de abril, cuando un ataque armado en la zona obligó a suspender actividades y evacuar el lugar.

Como parte de las nuevas medidas, el INAH detalló que se implementará un protocolo de seguridad reforzado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Estas acciones buscan garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros, así como del personal que labora en el sitio.

El lunes 20 de abril al mediodía se presentó un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán/AFP

¿Qué pasó en Teotihuacán y por qué cerró?

El lunes 20 de abril, un hombre armado identificado como Julio César "N" ingresó a la zona arqueológica y subió a la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos del sitio.

Desde esa zona elevada, abrió fuego contra visitantes, una turista canadiense perdió la vida en el lugar. Además, se reportaron al menos 13 personas heridas de distintas nacionalidades, algunas por impactos de bala y otras con lesiones y fracturas provocadas durante el caos de la evacuación.

De acuerdo con información oficial, el presunto agresor actuó en solitario, posteriormente se quitó la vida, lo que generó pánico y una evacuación masiva de turistas nacionales y extranjeros.

Imágenes y reportes apuntan a Julio César "N", de 27 años, como el presunto agresor en Teotihuacán./ X: @ManOfTheLibrary
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