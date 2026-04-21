¡Catástrofe total! Leicester City ha descendido a la Tercera División de Inglaterra

Un auténtico desastre; Leicester City ha descendido a la Football League One este martes 21 de abril, a tan solo unas cuantas semanas de cumplir diez años del único campeonato de Premier League que tienen en sus vitrinas. El empate ante Hull City en el Kings Power Stadium ha confirmado su segunda pérdida de categoría consecutiva en dos temporadas.

Aunque el Championship tiene aún seis puntos disponibles para todos los equipos participantes, ni siquiera ganando los dos, los Foxes podrían quedarse en la Segunda División Inglesa, pues sus rivales directos cuentan con la cantidad suficiente de puntos para mantenerse en la competencia la próxima temporada.

Jannik Vestergaard en lamento con Leicester City | GROSBY GROUP

¿Cómo fue se dio este nuevo descenso?

La temporada de Leicester City en la Segunda División de Inglaterra ha sido desastrosa, pues solamente Sheffield Wednesday se encuentra por debajo de ellos, pero este equipo debido a una pérdida importante de puntos por sanción. Los Foxes solamente suman 11 victorias a lo largo de 44 partidos, con una suma de puntos total de 42.

Su última oportunidad de salvarse se fue este mismo martes 21 de abril cuando empataron en su estadio ante Hull City; después de confirmarse el resultado, las cuentas oficiales del club mostraron un mensaje para toda su afición: "El resultado de esta noche confirma nuestro descenso a la Sky Bet League One", lo cual ha dejado muchos comentarios divididos, pues sus aficionados se encuentran tristes, pero sus detractores se encuentran felices.

La temporada de los campeones de la Premier League en la temporada 2015-2016, ha sido completamente opuesta a la de Coventry City, quienes han logrado el ascenso incluso con las mismas jornadas de distancia del final del certamen. Uno de los detalles más relevantes del descenso del Leicester, es que apenas la temporada anterior seguían siendo parte de la Premier League, pues habían regresado después de un descenso anterior.

¿Cuáles son los ascensos y descensos restantes del Championship inglés?

El primer ascendido a Premier League, como ya se ha mencionado, es Coventry City, equipo de Frank Lampard, quien ya le saca diez puntos a Millwall, que es el segundo puesto, aunque ellos aún no tienen asegurado su boleto directo, pues equipos como Ipswich, Southampton o incluso en un caso extremo Middlesbrough, podrían quedarse con ese segundo puesto.

En los puestos de Playoffs por el ascenso podrían meterse Wrexham, Hull City o hasta Derby County, pero todos estos clubes completamente lejanos de la adversidad del descenso, problema en el que sí está inmiscuido Oxford United, pero con dos victorias consecutivas podría salvarse y meter a Blackburn Rovers o a Charlton Athletic a la zona roja.

Frank Lampard celebrando el ascenso del Coventry City | AP