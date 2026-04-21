¿Qué pasó en la FES Iztacala hoy 21 de abril? Desalojan campus por alerta de bomba
La Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, de la UNAM, fue desalojada en su totalidad la mañana de este martes 21 de abril de 2026 luego de que se detectaran mensajes que sugerían la posible presencia de explosivos dentro del campus, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México.
¿Por qué desalojaron la FES Iztacala?
De acuerdo con un comunicado institucional, la evacuación se realizó siguiendo los protocolos de seguridad con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.
La decisión se tomó tras el hallazgo de mensajes que alertaban sobre posibles artefactos explosivos, lo que obligó a activar medidas preventivas inmediatas.
Autoridades universitarias señalaron que la prioridad fue salvaguardar la integridad de la comunidad, mientras se llevaban a cabo las revisiones correspondientes en todas las instalaciones.
Activan operativo con Protección Civil y seguridad
Tras la alerta, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Tlalnepantla, bomberos y cuerpos de seguridad ciudadana, quienes resguardaron el perímetro y realizaron inspecciones dentro del plantel.
No se detectó ningún riesgo tras inspección completa
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución, se realizó una inspección minuciosa en todo el campus, en coordinación con distintas autoridades.
En estas labores participaron:
Protección Civil Iztacala
Policía municipal y estatal
Binomios caninos especializados en detección de explosivos de la UNAM
Drones para revisión de azoteas
Tras este operativo, la facultad informó de manera clara:
“No se detectó ningún elemento sospechoso ni señal de riesgo que represente peligro para la comunidad universitaria”.
¿Se reanudarán las clases en la FES Iztacala?
Luego de descartar cualquier amenaza, la Comisión Local de Seguridad determinó que las actividades académicas y administrativas se reanudaron el mismo día en el turno vespertino, específicamente a partir de las 14:00 horas.
La institución también pidió a la comunidad mantenerse atenta a la información difundida en canales oficiales ante cualquier actualización.
Antecedente reciente en el mismo plantel
Este hecho ocurre apenas 11 días después de una alerta similar, cuando la facultad también fue evacuada por un mensaje que advertía sobre explosivos; en aquella ocasión, no se encontró ningún artefacto tras la revisión.