Alexander Zverev conquista Roland Garros 2026 y rompe la maldición: primer Grand Slam de su carrera

Las lágrimas que recorrieron el rostro de Alexander Zverev al caer sobre la arcilla lo dijeron todo. Tras años de frustraciones, finales perdidas y oportunidades que parecían escaparse una y otra vez, el alemán finalmente conquistó su primer título de Grand Slam al derrotar al italiano Flavio Cobolli en la final de Roland Garros.

Zverev se impuso por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1 después de poco más de cuatro horas de juego, en un duelo que tuvo cambios de ritmo, momentos de tensión y una demostración de carácter por parte de ambos tenistas.

Zverev y Cobolli al finalizar la final de Roland Garros | AP

Zverev empezó dominante el encuentro

El alemán arrancó el encuentro de forma arrolladora. Con un servicio dominante y una agresividad constante desde el fondo de la pista, apenas cedió un juego en el primer set. Sin embargo, Cobolli, que disputaba la primera final de Grand Slam de su carrera, reaccionó con valentía para quedarse con el segundo capítulo y devolver la incertidumbre al partido.

Cuando parecía que Zverev tomaba el control definitivo tras ganar el tercer set, el italiano volvió a responder, se aferró al partido y se llevó el cuarto parcial.

En el set decisivo apareció la mejor versión del alemán. Aprovechó el desgaste físico de su rival, recuperó la contundencia de su servicio y cerró el partido con un contundente 6-1 que desató la emoción acumulada durante años.

La cuarta fue la vencida para Zverev

El título en Roland Garros significó mucho más que un trofeo. Representó el final de una larga espera para uno de los mejores jugadores de su generación.

Alexander Zverev, tenista alemán | AP

Antes de coronarse en París, Zverev había disputado tres finales de Grand Slam y había perdido todas. La primera llegó en el Abierto de Estados Unidos 2020 ante Dominic Thiem; posteriormente cayó en Roland Garros 2024 frente a Carlos Alcaraz; y volvió a quedarse cerca en el Abierto de Australia 2025 ante Jannik Sinner.

Zverev se convirtió en el primer alemán en ganar un torneo de Grand Slam desde que Boris Becker conquistó el Abierto de Australia en 1996. Además, se transformó en el primer tenista alemán en levantar el trofeo de Roland Garros en la Era Open.