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¿Los tatuajes provocan cáncer? Esto dice un reciente estudio

Los tatuajes están siendo estudiados por su posible relación con el cáncer. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:32 - 21 abril 2026
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Investigaciones en Europa han encontrado una posible relación entre los tatuajes y algunos tipos de cáncer, como linfoma y cáncer de piel.

Los tatuajes son cada vez más comunes, pero también han comenzado a ser analizados por la comunidad científica. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad del Sur de Dinamarca y la Universidad de Helsinki encontró una posible asociación entre la tinta de los tatuajes y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer.

El análisis fue publicado en la revista científica BMC Public Health y se basa en datos de población, incluidos estudios con gemelos, lo que permitió comparar personas con características genéticas similares.

Un estudio de la Universidad del Sur de Dinamarca analizó este tema. / iStock

¿Qué dice el estudio sobre tatuajes y cáncer?

Los investigadores analizaron información de personas tatuadas y no tatuadas para identificar posibles diferencias en su salud a largo plazo.

Los resultados sugieren que:

  • Podría existir una mayor incidencia de linfoma en personas con tatuajes

  • También se observó una posible relación con cáncer de piel

  • El riesgo podría variar dependiendo del tamaño del tatuaje y la exposición a la tinta

A pesar de estos hallazgos, los autores enfatizan que se trata de una asociación estadística, no de una relación directa de causa y efecto.

El tamaño del tatuaje podría influir en los riesgos. / iStock

¿Por qué los tatuajes podrían representar un riesgo?

Una de las principales hipótesis está relacionada con la tinta utilizada en los tatuajes.

Estudios previos han demostrado que:

  • Las partículas de tinta pueden migrar hacia los ganglios linfáticos

  • Esto puede generar una respuesta del sistema inmunológico

  • En algunos casos, podría provocar inflamación prolongada

Además, ciertas tintas contienen compuestos químicos y metales que siguen siendo objeto de estudio por sus posibles efectos en el organismo.

¿Los tatuajes realmente causan cáncer?

No está demostrado que los tatuajes causen cáncer. Los especialistas subrayan que los resultados disponibles muestran únicamente una posible relación, pero no permiten afirmar que la tinta sea responsable directa del desarrollo de la enfermedad.

Incluso, los propios autores del estudio señalan que se necesitan más investigaciones a largo plazo para confirmar o descartar estos hallazgos.

No hay pruebas de que los tatuajes causen cáncer. / iStock

Recomendaciones si estás pensando en tatuarte

Ante la falta de conclusiones definitivas, expertos en salud sugieren:

  • Acudir a estudios que cumplan con normas sanitarias

  • Informarse sobre los componentes de la tinta

  • Evitar tatuar lunares o zonas con lesiones

  • Mantener revisiones dermatológicas periódicas

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