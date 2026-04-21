Coachella 2026 es multado por culpa de Justin Bieber y Dj Anyma

El festival Coachella 2026 no solo ha sido tendencia por sus espectaculares presentaciones y momentos virales, sino también por una situación fuera del escenario que ya le está costando caro. Durante su segundo fin de semana, el evento fue sancionado con miles de dólares en multas luego de que algunos artistas excedieran el horario permitido para sus shows.

De acuerdo con TMZ, las autoridades locales aplicaron sanciones económicas al festival tras detectar que varias presentaciones se extendieron más allá del límite establecido, un punto que forma parte de los acuerdos legales entre los organizadores y la ciudad de Indio, California.

Las autoridades de Indio, California, multan al festival si rebasa los horarios establecidos de cierre / FB: @coachella

¿Por qué multaron a Coachella?

El reglamento del festival es claro: los espectáculos deben concluir antes de la 1:00 de la mañana, como parte de las medidas para evitar afectaciones a los residentes cercanos por ruido y orden público. Sin embargo, durante el segundo fin de semana del evento, dos presentaciones incumplieron esta norma.

El DJ Anyma fue uno de los principales involucrados, ya que su show se extendió nueve minutos más de lo permitido, lo que generó una multa de 24 mil dólares. Por su parte, Justin Bieber también formó parte de la polémica al pasarse dos minutos del límite, lo que derivó en una sanción de 20 mil dólares.

En total, Coachella acumuló 44 mil dólares en multas únicamente por estas infracciones de horario.

Justin Bieber se pasó dos minutos de show lo que generó una multa de 20 mil dólares / Redes Sociales

Esto dice la ley en Estados Unidos

La sanción no es una decisión arbitraria, sino que responde a un acuerdo legal vigente desde 2013 entre la promotora del festival y las autoridades de la ciudad de Indio. Este contrato establece un toque de queda obligatorio para los conciertos, con reglas muy específicas que deben cumplirse.

Entre las condiciones se establece que los shows deben terminar a la 1:00 a.m. los viernes y sábados, y a medianoche los domingos. En caso de exceder el tiempo por más de cinco minutos, se aplica automáticamente una multa de 20 mil dólares, a la que se suman mil dólares adicionales por cada minuto extra.

Este tipo de regulaciones son comunes en Estados Unidos, donde los eventos masivos deben respetar límites estrictos para no afectar a las comunidades cercanas.

El DJ Anyma se extendió nueve minutos y eso costó 24 mil dólares como sanción / Redes Sociales

No es la primera vez

Las multas por retrasos no son algo nuevo para Coachella, ya que el festival ha enfrentado sanciones similares en ediciones anteriores, lo que evidencia que este problema se ha vuelto recurrente.

En 2025, el evento fue multado con 20 mil dólares tras exceder el horario por solo tres minutos. Un año antes, en 2024, la penalización fue de aproximadamente 28 mil dólares debido a una presentación que se extendió 13 minutos. Mientras que en 2023, la cifra fue mucho mayor, alcanzando los 117 mil dólares tras varios shows que terminaron hasta 25 minutos tarde.

Estos antecedentes dejan claro que, pese a las advertencias, el festival sigue enfrentando dificultades para cumplir con los horarios establecidos, lo que termina impactando directamente en su bolsillo.