Shohei Ohtani es invadido por cucarachas en pleno juego de los Dodgers

La inesperada aparición de decenas de cucarachas en el dugout de Los Angeles Dodgers se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, luego de que las cámaras captaran la reacción de la estrella japonesa Shohei Ohtani, quien no pudo ocultar el sobresalto al encontrarse frente a los insectos mientras descansaba junto a sus compañeros.

¿Qué sucedió

El incidente ocurrió durante un momento de relativa calma en el encuentro, cuando varios jugadores se encontraban observando las acciones desde la banca. De manera repentina, varias cucarachas comenzaron a desplazarse por el piso y las paredes del dugout, provocando sorpresa entre los presentes y generando un ambiente de desconcierto en una de las zonas más transitadas del estadio.

Cucarachas invaden dogout de Los Angeles Dodgers l CAPTURA

¿El mayor miedo de Ohtani?

Sin embargo, quien terminó robándose la atención fue Ohtani. El pelotero japonés reaccionó instintivamente al notar la presencia de uno de los insectos cerca de sus pies, dando un salto hacia atrás que rápidamente se viralizó en redes sociales. Su expresión de sorpresa dejó en evidencia que las cucarachas figuran entre sus mayores temores.

Las imágenes mostraron a varios compañeros riendo tras la reacción del astro de los Dodgers. Algunos jugadores incluso señalaron el lugar donde seguían apareciendo los insectos, mientras Ohtani permanecía atento para evitar un nuevo encuentro inesperado con ellos.

Ohtani con las cucarachas l CAPTURA

La escena contrastó con la habitual serenidad que caracteriza al japonés dentro y fuera del terreno de juego. Acostumbrado a soportar la presión de los momentos decisivos y a enfrentar a los mejores lanzadores de las Grandes Ligas, Ohtani mostró una faceta mucho más humana al verse superado por una situación completamente ajena al béisbol.

En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones. Los aficionados reaccionaron con humor, compartiendo memes y comentarios que comparaban la valentía del jugador frente a rectas de más de 100 millas por hora con el evidente temor que le provocó una simple cucaracha.

Aunque el incidente no afectó el desarrollo del partido, sí dejó una de las postales más curiosas de la temporada para la organización angelina, en pleno estadio de los actuales campeones de la Major League Baseball.

Shohei Ohtani con Los Dodgers | AP