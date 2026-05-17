¡Imparable! Ohtani y el batazo al Jardín Derecho que le dio la victoria a los Dodgers

El japonés Shohei Ohtani volvió a demostrar por qué es una de las mayores estrellas de las Grandes Ligas al protagonizar una jugada clave en la victoria de los Los Angeles Dodgers sobre los Los Angeles Angels. Con un batazo al jardín derecho que terminó en una jugada caótica, el nipón impulsó la ofensiva que encaminó el triunfo de su equipo.

Victroia de los Dodgers gracias a Ohtani | AP

¿Por qué la jugada de Ohtani fue válida?

La acción se dio cuando Ohtani conectó una pelota hacia la esquina del jardín derecho que cayó en territorio bueno. Aunque parecía que la bola abandonaría el terreno tras el rebote, la jugada tomó un giro inesperado cuando el jardinero Jo Adell levantó las manos al pensar que la pelota estaba fuera de juego, lo que permitió que la acción continuara.

Mientras la pelota seguía viva, las carreras comenzaron a llegar. Ohtani no dejó de correr y aprovechó la confusión defensiva para recorrer las bases hasta llegar a home, deslizándose de manera segura. Pese a los reclamos del manager Kurt Suzuki, los umpires confirmaron que la bola nunca salió de juego.

Shohei Ohtani con los Dodgers | AP

De acuerdo con las reglas universales de la MLB, una pelota que impacta en una red protectora y regresa al campo continúa en juego. Por ello, la jugada fue oficialmente anotada como triple con error del jardinero derecho, en una acción que terminó siendo decisiva para el encuentro.

Antes de ese momento, la ofensiva de Dodgers había sido discreta. Apenas habían logrado producir con un elevado de sacrificio de Will Smith y un rally impulsado por descontrol del pitcheo rival. Sin embargo, la chispa encendida por Ohtani cambió completamente el ritmo del partido.

Hit de Ohtani con Los Dodgers ante Angels| AP

Ohtani desata la ofensiva de Dodgers

Tras la jugada del japonés, el ataque angelino se vino abajo. Mookie Betts conectó un cuadrangular consecutivo que amplió la ventaja, dejando claro el poder ofensivo de una alineación que puede explotar en cualquier momento.

Ohtani no se conformó con esa jugada y volvió a aparecer en el noveno inning, conectando un doblete con las bases llenas que produjo tres carreras más. Su actuación terminó siendo redonda en una noche donde fue protagonista absoluto.

Shohei Ohtani en el dogout de los Dodgers | AP

El resultado final fue una contundente victoria de 15-2 para Dodgers, quienes atraviesan una racha positiva y buscan completar la barrida en la Serie del Freeway. Más allá del marcador, el espectáculo quedó marcado por una jugada poco común que reflejó el instinto y agresividad de Ohtani en el diamante.

Con este desempeño, Shohei Ohtani reafirma su impacto en la MLB, no solo por su poder con el bat, sino por su inteligencia y capacidad de aprovechar cada detalle del juego, consolidándose como el motor ofensivo de unos Dodgers que lucen cada vez más peligrosos.