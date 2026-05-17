Falla mecánica negó la victoria de Verstappen en las 24 hrs de Nürburgring

De la ilusión a la desolación. Max Verstappen debutó en las 24 horas de Nürburgring y demostró que es un campeón sin importar la pista en la que conduzca. El neerlandés tuvo una gran actuación y acercó al Mercedes-AMG GT3 a la victoria, hasta que un fallo mecánico obligó el retiro.

Con poco más de tres horas por correrse y poco después de que Max cedió el volante a Dani Juncadella, el auto #3 presentó fallas y tuvo que entrar a boxes. Sin embargo, lo problemas fueron más graves de lo esperado y el equipo tuvo que retirarse, frustrando las aspiraciones del neerlandés.

Mecánicos trabajan en el auto de Max Verstappen en las 24 hrs de Nürburgring | AP

La victoria quedó en manos del otro auto de Mercedes-AMG, el de Team RAVENOL, que finalizó por delante de Red Bull Team ABT con un Lamborghini y Walkerhost Motorsport con un Aston Martin. "Es una muy dura de asumir".

"Desde el liderato, nuestro coche sufrió la rotura de un semieje, poniendo fin a nuestra lucha por la victoria. Gracias a todos por vuestro apoyo durante todo el fin de semana", declaró Max Verstappen tras la carrera, que era uno de sus grandes objetivos este año.

El auto de Max Verstappen tras retirarse en las 24 hrs de Nürburgring | AP

¿Por qué abandonó Max Verstappen en las 24hrs de Nürburgring?

Verstappen fue el segundo piloto al turno y después de 60 minutos tomó el volante del auto, al cual tomó en la tercera posición antes de ceder el control con una ventaja de 23 segundos en el liderato. Cuando Jules Gounon se subió tuvo problemas de ritmo, por lo que lo superaron Christian Krognes de Walkenhorst, Fabian Schiller y Connor de Phillippi de Schubert.

Sin embargo, tras la parada en boxes de Aston Martin y BMW, el frandés volvió a pelear por el liderato contra Schiller, cuando habían pasado seis horas de la competenica. Fue a cerca de las 11 horas transcurridas que Verstappen tomó de nuevo el volante y además de recuperar el liderato, puso una ventaja de 20 segundos que se amplió con el transcurrir de las horas.

Alrededor de tres horas antes del final de la competencia, Juncadella recibió la alarma del ABS y aunque inicialmente se pensó que lo podía controlar, surgieron ruidos y vibraciones en el cockpit. Ya en boxes, el equipo diagnóstico el problema como una falla en el semieje trasero derecho.

¿Qué viene para Max Verstappen?

Ahora al piloto neerlandés no le queda más que concentrarse en su regreso a la Fórmula 1, para el Gran Premio de Canadá el próximo domingo 24 de mayo. El neerlandés es, actualmente, el séptimo en el Campeonato de Pilotos, a 74 puntos de Andrea Kimi Antonelli y en cuatro carreras su mejor resultado fue el quinto puesto en el Gran Premio de Miami.