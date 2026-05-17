Chelsea contrata a Xabi Alonso por cuatro años tras la decepción en el Real Madrid

El Chelsea contrató el domingo a Xabi Alonso como su más reciente entrenador con un acuerdo por cuatro años, con lo que el español vuelve a dirigir un equipo tras un decepcionante paso de ocho meses por el Real Madrid en LaLiga.

Alonso asumirá formalmente el cargo el 1° de julio en reemplazo de Liam Rosenior —quien fue despedido el mes pasado—, y se convertirá en el quinto técnico permanente en ser nombrado por los propietarios estadounidenses del Chelsea, Todd Boehly y Clearlake Capital, desde que compraron el club en 2022.

Calum McFarlane, técnico interino con Chelsea en la Final de la FA Cup | AP

Alonso duró ocho meses en el Madrid antes de dejar el club en enero, de mutuo acuerdo luego de malos resultados y numerosos reportes de la prensa que indicaban que perdió el control del vestuario. Eso dañó su sólida reputación construida en el Bayer Leverkusen, al que condujo al título alemán y a una campaña invicta en la temporada 2023-24 .

El Chelsea describió a Alonso como “una de las figuras más respetadas en el fútbol moderno”.

“De mis conversaciones con el grupo propietario y el liderazgo deportivo, está claro que compartimos la misma ambición”, expresó Alonso en un comunicado del Chelsea. “Queremos construir un equipo capaz de competir de manera constante al más alto nivel y luchar por títulos”.

Cole Palmer con Chelsea en la Final de la FA Cup | AP

Sin embargo, parece muy poco probable que el Chelsea esté en la Champions League la próxima temporada, y podría quedarse fuera de la competición europea por completo. El club se aseguró una temporada sin títulos al perder el sábado ante el Manchester City en la final de la FA Cup, aunque sí ganó el Mundial de Clubes el verano pasado.

Tras un final con malos resultados del turbulento mandato de Rosenior, los dueños del Chelsea indicaron que emprenderían “un proceso de autorreflexión” antes de su próximo nombramiento de entrenador, en medio de una creciente tensión entre los aficionados sobre la dirección de un club cada vez más disfuncional, y sus enormes preocupaciones financieras después de años de fuertes gastos.

Desde la compra del Chelsea en 2022 por un consorcio encabezado por Boehly, copropietario de los Dodgers de Los Angeles, y financiado en gran medida por la firma de capital privado Clearlake Capital, la dirigencia del club ha gastado aproximadamente 2.500 millones de dólares en jugadores nuevos —en su mayoría jóvenes y no probados— con contratos largos, y ha asumido una deuda que se acerca a los 2.000 millones de dólares, según cifras recopiladas por el servicio noticioso deportivo The Athletic.

Los resultados financieros más recientes del Chelsea revelaron que el club registró pérdidas antes de impuestos de 350 millones de dólares, un récord en la era de la Liga Premier.