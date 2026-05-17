A 25 días del Mundial: La vez que 'Tota' Carbajal intentó usar guantes de portero, prestados del arquero inglés Ron Springet

A 25 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, las historias del pasado vuelven a tomar fuerza, especialmente aquellas que retratan la esencia de una época distinta. Una de las más curiosas tiene como protagonista a Antonio 'Tota' Carbajal, portero de México, quien dejó una anécdota inolvidable relacionada con algo tan simple como los guantes de portero.

Antonio Carbajal, leyenda del futbol mexicano | MEXSPORT

La única vez que intentó usarlos

El histórico guardameta mexicano no solo marcó una época por sus actuaciones bajo los tres postes, sino también por su estilo poco convencional. En un tiempo donde el uso de guantes comenzaba a popularizarse, Carbajal se mantuvo fiel a su costumbre de jugar con las manos desnudas, incluso en condiciones adversas y tras sufrir lesiones como la fractura de un dedo.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 1966, celebrada en Inglaterra, se presentó una situación atípica. El 19 de julio, en un duelo frente a Uruguay, la “Tota” recibió una recomendación inesperada: probar los guantes del arquero inglés Ron Springett, quien se los prestó con la intención de ayudarle a mejorar el agarre del balón.

Antonio Carbajal jugó cinco Mundiales | MEXSPORT

Sin embargo, la experiencia duró apenas unos instantes. En su primer contacto con el esférico, el balón se le resbaló, generando incomodidad inmediata. Fiel a su carácter, Carbajal decidió quitárselos de inmediato y devolverlos con una frase tajante que reflejaba su frustración y su preferencia por jugar a su manera.

La escena quedó como una de las más pintorescas en la historia de los mundiales, pues evidenció la transición que vivía el futbol en cuanto a equipamiento, así como la resistencia de algunos jugadores a adoptar nuevas tecnologías.

Antonio Carbajal falleció este martes a los 93 años

Un adiós en Wembley para la historia

Aquel partido también tuvo un significado especial, ya que representó el cierre de una carrera legendaria. El escenario no pudo ser más emblemático: el Estadio de Wembley, uno de los templos del futbol mundial.

Tras el silbatazo final, Antonio Carbajal vivió un retiro digno de su trayectoria. Agradeció al cielo, levantó los brazos y recibió el reconocimiento del público inglés, que lo despidió con aplausos, en un gesto que trascendió rivalidades y nacionalidades.

Antonio 'Tota' Carbajal, en 1962 | MEXSPORT

La anécdota de los guantes no solo refleja una curiosidad, sino también la personalidad de un futbolista que se mantuvo fiel a sus convicciones hasta el último momento. En tiempos donde la tecnología domina el deporte, historias como esta recuerdan una era más instintiva y auténtica del futbol.

Hoy, a semanas de un nuevo Mundial, el legado de la “Tota” Carbajal sigue vigente, no solo por sus récords, sino por esos detalles humanos que lo convirtieron en una leyenda inolvidable del balompié mexicano.