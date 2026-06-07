Omar Abdulkadir Artan, árbitro del Mundial 2026 habría sido deportado tras intentar entrar a Estados Unidos

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí designado por FIFA para la Copa del Mundo 2026, habría enfrentado un duro obstáculo antes del torneo: se le habría negado el ingreso a Estados Unidos y, de acuerdo con reportes, fue deportado a Turquía.

El caso del colegiado africano se suma a las complicaciones migratorias que también habrían afectado a delegaciones de Irak e Irán rumbo al Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Aymen Hussein ha tenido problemas para reportarse con Irak | MEXSPORT

El árbitro somalí que podría quedarse sin Mundial

Omar Abdulkadir Artan fue incluido por la FIFA dentro del grupo de 52 árbitros seleccionados para dirigir en la Copa del Mundo 2026, una designación histórica para Somalia y para el arbitraje africano.

El silbante nació el 6 de junio de 1992 y comenzó su carrera internacional en 2018, año en el que recibió la insignia FIFA y empezó a dirigir partidos organizados por la Confederación Africana de Fútbol.

Omar Abdulkadir Artan tiene problemas de cara a comenzar el Mundial | Captura de pantalla

Desde entonces, Artan ha construido una trayectoria importante en competiciones como las eliminatorias africanas rumbo al Mundial, la Copa Africana de Naciones y la Liga de Campeones de la CAF, donde se consolidó como uno de los árbitros más destacados del continente.

Su elección para la Copa del Mundo 2026 lo convirtió en el primer árbitro somalí designado para un Mundial absoluto, por lo que la presunta negativa de ingreso a Estados Unidos generó preocupación y abrió el debate sobre su participación en el torneo.

El historial de Omar Abdulkadir Artan antes del Mundial 2026

Artan cuenta con experiencia en partidos de alto nivel dentro del fútbol africano, incluyendo encuentros de la Liga de Campeones de la CAF y de la Copa Confederación de la CAF, torneos clave para el desarrollo de árbitros internacionales. De acuerdo con sus registros, el colegiado somalí ha dirigido nueve partidos en la Liga de Campeones de la CAF y seis encuentros de clasificación africana para la Copa del Mundo, números que respaldan su presencia en la élite arbitral.

Artan ha sido deportado a Turquía | Captura de pantalla

En esos compromisos, Omar Abdulkadir Artan ha mostrado 36 tarjetas amarillas en la Liga de Campeones de la CAF y 22 más en partidos clasificatorios mundialistas, sin registrar expulsiones directas en dichos encuentros.