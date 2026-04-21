“Todo va por buen camino” :Sergio Ramos revela avances sobre compra del Sevilla

Sergio Ramos sigue con la posibilidad de adquirir al Sevilla, luego de salir del conjunto de Rayados, el exdefensa del Real Madrid ha revelado detalles sobre el avance para convertirse en el dueño de la institución que sigue en la parte baja de la clasificación en LaLiga.

"Me encuentro muy bien. Ahora estoy compartiendo muchos momentos con la familia y disfrutando. Creo que en pocos meses, semanas, habrá novedades y esperamos que sean las que todos deseamos. Todo va por buen camino”, resaltó el español en un evento en La Mestranza.

Jugadores de Sevilla celebran el triunfo contra Atlético de Madrid en LaLiga | AFP

¿Qué avances llevaba?

Cabe mencionar que a inicios de este año Sergio Ramos dio un paso clave en su vínculo con el Sevilla FC, al alcanzar un principio de acuerdo con el grupo de accionistas de referencia del club para explorar la compra de la entidad. La operación, todavía en fase inicial, marcaría un hecho histórico al colocar a uno de los grandes referentes del club como posible propietario.

El acuerdo contempla un periodo de exclusividad y revisión financiera, en el que el grupo encabezado por Ramos analizará la situación económica y estructural del Sevilla antes de presentar una oferta definitiva. Este proceso será determinante para saber si la negociación avanza hacia una compra formal.

SEVILLA VS ATLÉTICO DE MADRID | X: @SevillaFC

El interés de Ramos responde tanto a un componente emocional como estratégico. El defensor se formó en la cantera sevillista y debutó profesionalmente con el club antes de convertirse en una de las figuras más importantes del futbol mundial, por lo que su intención sería liderar un proyecto de estabilidad y crecimiento a largo plazo.

La propuesta está respaldada por un grupo inversor internacional, con el que Ramos buscaría adquirir la mayoría accionarial del club. La oferta presentada habría sido considerada sólida por los accionistas principales, motivo por el cual se abrió esta etapa de negociaciones preferentes.

Sergio Ramos durante un partido de Rayados de Monterrey en la Liga MX | IMAGO 7

Para el fin de la crisis

El movimiento se produce en un contexto complejo para el Sevilla FC, que en los últimos años ha enfrentado dificultades deportivas e institucionales, alejándose de los puestos europeos y con una presión creciente sobre su modelo de gestión. La posible llegada de un nuevo grupo propietario podría marcar un punto de inflexión.