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Futbol

¡Ah no bueno! Luis García apunta a ser nuevo entrenador del Sevilla ante salida de Almeyda

Almeyda como entrenador del Sevilla | X:@SevillaFC_ENG
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 20:24 - 22 marzo 2026
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El entrenador español tuvo su última participación con el Alavés

La etapa de Matías Almeyda como técnico del Sevilla parece estar llegando a su fin, y el club ya tiene un claro favorito para sucederle: Luis García Plaza. Según informaciones surgidas este domingo, el nombre del exentrenador del Alavés ha ganado fuerza en las oficinas de Nervión, a pesar de las dificultades económicas que inicialmente parecían asegurar la continuidad de Almeyda, quien tenía un contrato de tres años.

La profunda crisis de resultados y el pobre rendimiento del equipo han acelerado la toma de decisiones. El Sevilla contaba con cláusulas específicas para facilitar una posible destitución, y el propio Almeyda había manifestado públicamente que no pondría obstáculos a su salida si esa era la mejor solución para la entidad.

Luis García Plaza con el Alavés | AFP

¿Cómo sería el acuerdo con Luis García?

Actualmente, el club hispalense negocia la incorporación de Luis García Plaza. El acuerdo inicial sería hasta el final de la presente temporada, con una alta probabilidad de renovación si se consigue el objetivo de la permanencia.

García Plaza, quien se encuentra sin equipo desde su cese en el Alavés a mitad de la pasada campaña, se ha posicionado por delante de otros candidatos como Diego Martínez.

Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT

¿Cuándo se dará a conocer la salida de Matías Almeyda?

Se espera que el anuncio oficial se produzca este lunes, confirmando un nuevo relevo en el banquillo sevillista por cuarta temporada consecutiva.

Desde que Julen Lopetegui completó la campaña 21/22, por el banquillo del Sevilla han desfilado técnicos como el propio Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, García Pimienta, Joaquín Caparrós y, ahora, Matías Almeyda, evidenciando una notable inestabilidad en el proyecto deportivo.

Matías Almeyda en LaLiga | X:@SevillaFC_ENG
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