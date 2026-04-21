Atlas, muy cerca de cerrar venta a José Miguel Bejos, dueño de Pericos de Puebla

Está a nada de hacerse oficial, Atlas tendrá nuevo dueño. José Miguel Bejos, quien también es propietario de los Pericos de Puebla, ha llegado a un acuerdo con Alejandro Irarragorri para poder hacer oficial dicho movimiento, el cual se anunciará tentativamente esta misma semana.

Con información de David Medrano, solamente faltan algunos detalles, como la aprobación de todos los demás dueños del futbol mexicano, quienes ya han demostrado estar de acuerdo, así que todo podría estar en buen camino para que no se vaya para atrás la transacción.

La afición de Atlas será testigo de la venta de su equipo | Imago7

Se acabó la multipropiedad en Grupo Orlegui

Solo hacen falta unos cuantos detalles mínimos, pero a más tardar, el próximo 23 de abril se estaría haciendo oficial la venta de Atlas con su nuevo dueño, José Miguel Bejos, el empresario que también es dueño de los Pericos de Puebla.

Desde el pasado 24 de marzo, René Tovar, director editorial de RÉCORD, había adelantado a través de X que la noticia se haría oficial con el paso de las semanas; la información de David Medrano, llega para confirmar la información.

Si digo que Pepe Miguel, sí, sí el que quería al Puebla y lo negó, ya se hizo del Atlas ¿Ya está más cantado que las mañanitas? ¿O les informa? Ahí díganme, por favor. Eso sí falta que se haga OFICIAL... pic.twitter.com/GTLaunYBn2 — René Tovar (@Rene_Tovar) March 24, 2026

Ante esta situación, el mismo Alejandro Irraragorri ha tenido que notificar a todos sus trabajadores que el equipo está 'prácticamente vendido', ya que próximamente se pondrá 'manos a la obra' en el cambio de dueños, quien

Nuevo rumbo para los Zorros

La venta del Atlas incluye un paquete sólido de activos que garantizan estabilidad y proyección a futuro. El acuerdo contempla el control total de la franquicia de Liga MX, la continuidad de la Academia AGA como centro formativo clave y la posesión del 25% del Estadio Jalisco, lo que asegura que el club mantenga su identidad histórica. Estos elementos convierten la operación en una de las más completas dentro del futbol mexicano reciente.

Para que la transacción sea oficial, aún falta cumplir con los procesos establecidos por la Federación Mexicana de Futbol. Entre ellos, destaca la validación por parte de la Liga MX, que revisa la procedencia de los recursos, así como la aprobación en la Asamblea de Dueños. Una vez superados estos pasos, la nueva administración encabezada por José Miguel Bejos asumirá el control a partir del 1 de julio de 2026, marcando el fin de la etapa de Grupo Orlegi.

José Miguel Bejos, próximo nuevo dueño de Atlas | Google