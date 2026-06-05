La Liga MX superada por la MLS: Las ligas que más jugadores aportan al Mundial

A tan solo seis días del arranque de la Copa del Mundo 2026, las 48 selecciones participantes ya dieron a conocer sus listas definitivas para la justa mundialista. Como era de esperarse, las principales ligas europeas vuelven a dominar la representación de futbolistas en el torneo más importante del planeta.

Dentro de las competiciones con mayor presencia destacan la Premier League de Inglaterra, la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España, la Ligue 1 de Francia y la Serie A de Italia, ligas que reúnen a gran parte de los futbolistas que buscarán levantar el trofeo mundialista.

A nivel de clubes también existen casos sobresalientes como el de Manchester City, que encabeza la lista de equipos que más jugadores aportan al mundial con 19 futbolistas distribuidos en 12 selecciones distintas. Muy cerca aparece el Bayern Múnich, que contribuye con 18 elementos a 10 combinados nacionales, incluyendo siete jugadores convocados por Alemania.

Anthony Gordon en celebración con Newcastle en la Premier League |AP

La clasificación de ligas es liderada ampliamente por la Premier League, que aporta 200 jugadores a la Copa del Mundo. En la segunda posición se encuentra la Bundesliga con 109 futbolistas, seguida por LaLiga de España con 86. La Ligue 1 iguala esa cifra, mientras que la Serie A italiana completa el top 5 con 71 representantes.

El crecimiento de la Saudi Pro League durante los últimos años también comienza a reflejarse en el escenario internacional. El campeonato saudí aparece como la sexta liga con más jugadores convocados al mundial con 49, superando incluso a varias ligas europeas.

Detrás aparecen la Superliga de Turquía con 45 y la Major League Soccer, que continúa consolidando su presencia internacional al aportar 44 futbolistas a la Copa del Mundo. Más abajo se encuentran la Eredivisie de Países Bajos con 38 jugadores, así como el Brasileirao y la Primeira Liga de Portugal, ambas con 32 representantes.

Inter de Miami campeón de la MLS | MEXSPORT

La Liga MX queda fuera del top 10

La Liga MX no logró colocarse entre las diez competiciones que más futbolistas aportan a la Copa del Mundo; sin embargo, el futbol mexicano igualó una marca histórica al contar con 26 jugadores convocados para el torneo. La cifra recuerda lo ocurrido en Francia 1998, cuando 22 de los 23 seleccionados por México militaban en clubes de la Liga MX y cuatro más fueron convocados por otras selecciones nacionales.

Entre los clubes mexicanos que más futbolistas aportaron a las selecciones nacionales destaca Chivas, que contribuye con cinco jugadores, todos ellos convocados por México. América aparece en la segunda posición con cuatro representantes: dos con Uruguay, uno con Estados Unidos y uno más con el Tricolor.

Por su parte, Pumas aportó tres jugadores; uno de ellos convocado por Panamá, otro por Ecuador y el tercero forma parte de la lista de la selección mexicana.