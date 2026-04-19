¡Oso del año! Duran Ferree de San Diego protagonizó el momento más insólito del fin de semana

La MLS continúa regalando grandes momentos en su joven caminó en el futbol profesional, sin embargo, esta vez con San Diego FC y el Real Salt Lake como protagonistas, las imágenes del error del portero del cuadro de los America's Finest City se convirtieron en el momento más insólito del fin de semana futbolero.

Victoria del Real Salt Lake con gol de Diego Luna ante San Diego en la MLS I AFP

¿Qué pasó en el duelo entre Salt Lake y San Diego?

Durante el partido correspondiente a la Jornada 7 de la Major League Soccer, el equipo de Salt Lake llegaba a su compromiso en el America First Field con la necesidad de sumar tres puntos para seguir avanzado en la tabla de la Conferencia Oeste. Por su parte, San Diego necesitaba ganar y salir de su mala racha.

Las acciones empezaron muy temprano en el partido, cuando en un despeje de saque de meta, el guardameta, Duran Ferree, cedió a su defensor, Manu Duah, este en corto regresó la esférica a su portero, desafortunadamente el mismo Ferre quiso regresar a Duah, pero sin percatarse que Diego Luna ya estaba en el área chica, por lo que en un pase de cinco metros, el guardavallas término por reglar el balón al atacante rival, provocando el 1-0 apenas a los cuatro minutos.

CAPTURA DE PANTALLA

Las imágenes le dieron la vuelta al mundo en instantes, pues lo que parecía un trámite más que el trámite sino de calentamiento, terminó en el primer gol del Real Salt Lake, quien no desaprovechó un regalo enorme y que fue el pionero de la goleada en casa por parte de los Reales.

Victoria por goleada

Luego del regalo de Ferre a Luna, el equipo de casa no despachó los ánimos en el estadio y el desconcierto de su rival ante tal momento, por lo que sin titubeos terminaron por golear a San Diego 4-2.

Solo tres minutos después del error de la vista, Salt Lake volvió a pegar, gracias a un gol de Sergi Solans, con asistencia de Diego Luna. Marcus Ingvartsen intentó despertar a los suyos con el 2-1 a los 15 minutos, pero el 3-1 de Sergi Solan y el 4-1 de Morgan Guilavogui terminaron por matar las ilusiones.

Tras el segundo gol de la visita por parte de Morgan Guilavogui, el central dictaminó el final del encuentro con un 4-2 final. El resultado dejó a los Reales con 16 puntos y en quinto lugar de la zona oeste. Por su parte, San Diego cayó en la octava zona, quedando con apenas 11 puntos en ocho juegos.