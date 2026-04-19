A 53 días: Guillermo Ochoa y Jan Tomaszewski, únicos porteros en dejar en cero a Alemania y Brasil en la historia de los Mundiales

Estamos a exactamente 53 días del silbatazo inicial del Mundial 2026, y en este conteo regresivo nos detenemos ante una estadística que parece desafiar la lógica del futbol.

En casi un siglo de Copas del Mundo, solo dos hombres han sido capaces de colgar el cero ante las dos potencias más temibles del planeta, Brasil y Alemania. Ni Yashin, ni Buffon, ni Casillas lo consiguieron; este es un club de exclusividad absoluta donde solo habitan el mexicano Guillermo Ochoa y el polaco Jan Tomaszewski.

Guillermo Ochoa en acción con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El exclusivo club de los imbatibles

No es casualidad que este récord sea tan reducido. Brasil y Alemania suman, en conjunto, 9 títulos mundiales. Mantener la portería invicta ante cualquiera de ellos en el máximo escenario es una hazaña; hacerlo contra ambos es entrar en el Olimpo de los arqueros.

Este récord no es una simple curiosidad estadística, sino el testamento de dos porteros que alcanzaron la perfección bajo la máxima presión. Mientras el resto de los guardametas históricos flaquearon ante el "Scratch" o la "Mannschaft", Ochoa y Tomaszewski sellaron sus porterías con actuaciones que hoy, en plena cuenta regresiva mundialista, definen lo que significa ser un muro.

Las actuaciones históricas de Ochoa y Tomaszewski

Jan Tomaszewski vs. Brasil - 6 de julio de 1974

En el partido por el tercer lugar del Mundial de Alemania 74, Polonia derrotó 1-0 a la Canarinha. Tomaszewski fue una muralla, frustrando los intentos de un Brasil que buscaba redimirse tras perder el título.

Jan Tomaszewski vs. Alemania Federal - 1 de junio de 1978

En el partido inaugural de Argentina 78, el arquero polaco repitió la dosis, esta vez ante los vigentes campeones alemanes. El encuentro terminó 0-0, consolidando a Tomaszewski como el primer "verdugo" de los gigantes.

Ochoa celebra empate entre México y Brasil en Copa del Mundo 2014 | IMAGO7

Guillermo Ochoa vs. Brasil - 17 de junio de 2014

En Fortaleza, Ochoa firmó la que muchos consideran la mejor actuación de un portero mexicano en Mundiales. Aquel 0-0 ante el anfitrión incluyó una atajada agónica a un cabezazo de Neymar que dio la vuelta al mundo.

Guillermo Ochoa vs. Alemania - 17 de junio de 2018