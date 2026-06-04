Hemos hablado ya de una de las carreras mas importantes del Automovilismo Mundial, las 500 Millas de Indianapolis, y seguiremos escribiendo de las competencias más importantes. Ahora le damos espacio a otra joya de las tres grandes. El Gran Premio de Mónaco.

Muy pronto hablaremos también de las 24 horas de LeMans y asi terminar la historia de la importancia de estas carreras en la llamada “Triple Corona” que solamente un piloto en toda la historia ha logrado ganar: Graham Hill.

Asi, pues, vayamos al siguiente capítulo:

El Gran Premio de Mónaco: la carrera donde la Fórmula 1 se volvio leyenda

El Gran Premio de Mónaco no es simplemente una carrera. Es el lugar donde la Fórmula 1 construyó parte de su mito. Las calles estrechas de Montecarlo, el túnel, las barreras pegadas al monoplaza y el Mediterráneo como fondo convirtieron a esta prueba en algo distinto al resto del campeonato: aquí no gana únicamente el auto más rápido; gana el piloto capaz de rozar el error sin tocarlo.

Desde 1950, Mónaco se convirtió en el examen definitivo del talento puro. No hay escapatorias. No hay margen. En ningún otro circuito un centímetro vale tanto.

Los grandes nombres en Montecarlo

Hablar de Mónaco nos lleva inminentemente a referirnos a su rey brasileño, es hablar de Ayrton Senna.

El de Sao Paulo ganó seis veces en las calles del principado, una cifra que sigue siendo récord histórico. Entre 1989 y 1993 dominó la pista como si condujera bajo reglas distintas al resto. Incluso hoy, muchos consideran que su vuelta de calificación de 1988 es la más impresionante jamás realizada en Fórmula 1.

Antes de Senna, el gran amo del circuito fue Graham Hill, conocido como “Mr. Monaco”. El británico ganó cinco veces en los años 60 y convirtió el circuito en una extensión natural de su estilo elegante y preciso.

Luego apareció Michael Schumacher, quien igualó las cinco victorias de Hill y llevó el control milimétrico de Ferrari al corazón de Montecarlo. Su dominio entre 1994 y 2001 marcó otra época dorada.

También dejaron huella nombres como el francés Alain Prost y sus cuatro triunfos, por otro lado, el inglés Lewis Hamilton alcanzó tres victorias en la era moderna.

El alemán Nico Rosberg se adjudicó la victoria en tres carreras consecutivas entre 2013 y 2015, mientras que Charles Leclerc, héroe local monegasco que ganó en casa en 2024.

Las victorias fortuitas: cuando Mónaco castiga a los favoritos

Mónaco también es famoso por destruir planes perfectos.

La pista suele convertir accidentes, lluvia, errores estratégicos o autos de seguridad en oportunidades inesperadas. Por eso algunas victorias quedaron marcadas como golpes de fortuna… aunque sobrevivir en Montecarlo jamás es casualidad.

Uno de los casos más recordados ocurrió en 1996, cuando apenas tres autos terminaron la carrera y Olivier Panis consiguió la única victoria de su carrera tras una auténtica batalla de supervivencia.

En 1982, el cierre fue tan caótico que varios líderes quedaron fuera en las últimas vueltas. El triunfo terminó en manos de Riccardo Patrese después de que prácticamente todos los favoritos tropezaran con la presión de Montecarlo.

Y en tiempos recientes, la estrategia también cambió destinos. La victoria de Sergio Pérez en 2022 nació de una mezcla perfecta entre ritmo, lluvia y decisiones de pits que desarmaron a Ferrari.

Los mexicanos en el Gran Premio de Mónaco

México tiene una relación especial con Montecarlo. No ha sido una presencia constante, pero sí profundamente simbólica.

Sergio Pérez: El gran referente mexicano en Mónaco.

En 2022 ganó una de las carreras más importantes de su trayectoria deportiva y se convirtió en el primer mexicano vencedor en Montecarlo. Aquella victoria consolidó su reputación como uno de los mejores administradores de neumáticos y estrategas del campeonato.

Además, el triunfo tuvo un peso histórico enorme: Mónaco suele definir el prestigio de un piloto más allá de los títulos.

Pedro Rodríguez: El mexicano más respetado internacionalmente antes de Checo.

Pedro nunca ganó Mónaco, pero sí logró actuaciones muy competitivas en una época brutalmente peligrosa. Su mejor resultado registrado en el principado fue noveno en 1971 tras terminar quinto con BRM.

En el paddock europeo era considerado uno de los pilotos más valientes y completos de su generación.

Ricardo Rodríguez: El prodigio mexicano.

Ricardo llegó a Fórmula 1 siendo prácticamente un adolescente y maravilló a Ferrari por su velocidad natural. Su historia quedó marcada por la tragedia, pero sigue siendo una de las figuras más importantes del automovilismo mexicano. Estuvo presente en el Gran Premio de 1962, pero su compañero de equipo terminó utilizando su Ferrari SpA SEFAC 156 V6.

Moisés Solana

Participó en la década de los 60 y no participó en el Gran Peremio de Monaco, pero si lo hizo en seis ocasiones en México y dos en Estados Unidos.

Héctor Rebaque

Representó a México entre finales de los 70 y principios de los 80. Incluso llegó a competir con su propio equipo, algo extremadamente raro para un piloto latinoamericano de la época. No pudo calificar o competir, pero estuvo presente en tres ocasiones: 1978, 1979 y 1981.

Esteban Gutiérrez

Compitió en Montecarlo tres veces durante su etapa con Sauber, con quienes compitió dos veces y con Haas, donde logró como 11 su mejor posición. Sumó presencia mexicana en la categoría antes de la consolidación total de Checo.

Por qué Mónaco sigue siendo especial

Hay circuitos más rápidos y hay carreras más modernas. Incluso hay pistas con mejores rebases, pero ninguna tiene el peso simbólico de Mónaco.

Ganar ahí significa entrar a una aristocracia del automovilismo. Por eso nombres como Ayrton Senna, Graham Hill, Michael Schumacher o Sergio Pérez quedaron ligados para siempre a las calles del principado.

En Mónaco no basta con ser rápido. Hay que tener precisión quirúrgica, sangre fría y la capacidad de convivir con el miedo vuelta tras vuelta.