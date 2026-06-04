¿Kenia Os y Peso Pluma terminaron? El silencio de la cantante dispara rumores de ruptura

Kenia Os y Peso Pluma vuelven a ocupar los titulares del mundo del espectáculo, aunque esta vez no por una colaboración musical ni por una aparición romántica en redes sociales. En los últimos días, una serie de situaciones protagonizadas por la cantante han despertado preocupación entre sus seguidores y reavivado las especulaciones sobre una posible crisis sentimental con el intérprete de corridos tumbados.

Actualmente, la artista sinaloense se encuentra en España promocionando su más reciente producción musical. Como parte de esta gira de trabajo, ha participado en diversos eventos internacionales, entre ellos los prestigiosos ELLE Style Awards 2026 celebrados en Madrid. Sin embargo, más allá de sus compromisos profesionales, lo que realmente llamó la atención fue la actitud reservada que mostró cuando fue cuestionada sobre su vida amorosa.

La pareja se encuentra alejada por cuestiones de trabajo / FB: @KeniaOs

El silencio de Kenia Os en Madrid desata rumores

Las especulaciones comenzaron a crecer luego de que el programa Ventaneando difundiera imágenes de la cantante mientras caminaba por la Gran Vía de Madrid. Durante el recorrido, un reportero intentó obtener una declaración sobre los rumores que circulan en redes sociales respecto a una posible separación de Peso Pluma.

“¿Los rumores que lo hayas dejado con Peso Pluma, es verdad?”

Lejos de responder, Kenia Os continuó su trayecto acompañada por integrantes de su equipo, quienes evitaron que el encuentro con la prensa se prolongara. Aunque el momento fue breve, para muchos seguidores la ausencia de una respuesta resultó significativa.

La cantante ha mantenido tradicionalmente cierta discreción sobre su vida privada, pero en ocasiones anteriores había reaccionado con mayor naturalidad ante preguntas relacionadas con su relación sentimental. Por ello, algunos usuarios interpretaron su silencio como una posible señal de que atraviesa una situación personal delicada.

Kenia y Peso Pluma han presumido su amor por medio de las redes sociales / FB: @KeniaOs

Las lágrimas en Monterrey que encendieron las alarmas

Los rumores cobraron aún más fuerza debido a un episodio ocurrido días antes durante una presentación de la artista en Monterrey.

Mientras interpretaba algunas de las canciones más emotivas de su repertorio, Kenia Os fue captada visiblemente conmovida sobre el escenario. Diversos videos comenzaron a circular en TikTok, Instagram y X, donde se observa a la cantante limpiándose las lágrimas mientras recibe el apoyo y los aplausos del público.

Las imágenes rápidamente se volvieron virales y generaron miles de reacciones. Mientras algunos fanáticos consideraron que se trató de una emoción genuina provocada por el cariño de sus seguidores y la intensidad del concierto, otros comenzaron a relacionar el momento con una posible crisis amorosa.

Hasta ahora, la intérprete no ha explicado públicamente qué motivó ese episodio, situación que ha contribuido a que las teorías sigan multiplicándose en redes sociales.

El rumor de su ruptura comenzó cuando ambos lloraron en sus respectivos conciertos / Especial

En Ventaneando también perciben señales

Durante la transmisión del reportaje grabado en Madrid, los conductores de Ventaneando compartieron sus impresiones sobre la actitud mostrada por la cantante.

“Seguramente cuando regrese a México ya va a estar de mejor humor”, comentó Pati Chapoy.

Por su parte, Ricardo Manjarrez explicó que el equipo de producción intentó obtener alguna declaración durante varios minutos.

“La hemos perseguido por toda la Gran Vía y no ha dicho ni una palabra”.

Sin embargo, fue Linet Puente quien hizo la observación que más llamó la atención de los televidentes.

“Algo pasa. Yo sí intuyo que algo pasa con ella”.

La conductora no profundizó en sus comentarios, pero sus palabras alimentaron aún más las especulaciones sobre el estado actual de la relación entre ambas celebridades.

Kenia no quiso responder a la prensa cuando la cuestionaron sobre la relación con el cantante / FB: @KeniaOs

Ni Kenia Os ni Peso Pluma han confirmado una ruptura

Pese a la ola de rumores, lo cierto es que hasta el momento ni Kenia Os ni Peso Pluma han confirmado una separación. Tampoco existe un comunicado oficial por parte de alguno de los dos artistas que confirme una crisis sentimental.

Por ahora, todo permanece en el terreno de las especulaciones impulsadas por las redes sociales, donde cada gesto, publicación o silencio suele convertirse en tema de debate.

Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas permanecen atentos a cualquier señal que pueda aclarar el futuro de una de las parejas más mediáticas de la música mexicana actual.