¡Cómo todo un FIFAS! Kenia Os sorprende a Peso Pluma viendo un partido de futbol en cita romántica

Kenia Os y Peso Pluma disfrutaron de su estancia en pareja en una playa mientras celebraron el 14 de febrero. Con todo y las fechas románticas, el cantante no se perdió la acción del partido del Celtic de la Scottish Premiership, donde el mexicano Julián Araujo anotó gol.

Peso Pluma fue captado por su pareja Kenia Os viendo un partido de futbol en plena cita romántica. / AP

Kenia Os grabó el momento donde el cantante de corridos tumbados disfrutaba del partido justo en el momento donde caía un gol que empató el encuentro de manera momentánea. Incluso se puede observar en el video la expresión de pasión del cantante, quien tampoco dejó de celebrar junto con la influencer.

¿Qué partido que vio Peso Pluma?

Julián Araujo y Celtic pelean por el liderato | X @CelticFC

El encuentro que vio el cantante mexicano fue Celtic vs Kilmarnock de la Scottish Premiership, mismo que terminó 3-2 en favor del conjunto irlandés después del gol del mexicano Julián Araujo al minuto 97, sobre el minuto final de partido.

¿Cómo celebraron San Valentín Peso Pluma y Kenia Os?

Kenia Os y Peso Pluma celebraron el 14 de febrero. / IG: @keniaos

El cantante de trap adornó el avión privado de Kenia Os con diferentes detalles de amor; de igual manera disfrutaron de su tiempo en pareja en la playa. Peso Pluma no perdió la oportunidad de apoyar a los futbolistas mexicanos, esté donde esté y sobre cualquier situación.

¿A qué equipo de la Liga MX apoya Peso Pluma?

El cantante de corridos tumbados es un fan del deporte; se le ha visto incluso en partidos de la NFL. Hablando del futbol mexicano, apoya de forma muy cercana a los Zorros del Atlas. El mexicano ha convivido con fans en las gradas y con los mismos jugadores tras vestidores, demostrando una ferviente afición por el conjunto rojinegro. Se la ha visto portando el jersey en diferentes ocasiones

Peso Pluma con plantel del Atlas tras partido amistoso ante Cruz Azul | X: @AtlasFC

Antes de comenzar a hacer su carrera en la industria musical, Peso Pluma tuvo una etapa de futbolista cuando formó parte de las fuerzas básicas de las Chivas Rayadas del Guadalajara; sin embargo, pese a su pasado rojiblanco, el ahora cantante se inclina mucho más hacia los colores del Atlas, ya que lo considera un tema de raíces.

Por otro lado, el conjunto de los zorros del Atlas se encuentra en la posición 8 de la tabla general, sin posibilidades de clasificación al momento debido a que no habrá Play In en el Clausura 2026 por temas de Copa del Mundo.