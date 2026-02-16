Los Messirians y los Cristurrys, las "nuevas identidades" que sorprenden en internet

En medio de la controversia que ha surgido por los 'Therians', personas que se identifican como un animal en específico, dos "subculturas" llamaron la atención en internet. Se trata de los 'Messirians' y los 'Cristurrys', que -como sus nombres lo indican- se relacionan con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Fue el creador de contenido argentino, Manuel D'Amico, quien introdujo este par de conceptos que han provocado diversas reacciones en internet. "Me identifico como Messi. Honestamente, la primera charla con mi familia fue decir: '¡Mira vos! Soy esto, yo me identifico así, yo soy así, no lo puedo cambiar".

"Bueno, la verdad que a ellos un poco les costó entenderlo", comparte el creador en un primer video publicado la semana pasada, en la cual se viste con su playera de la Selección de Argentina y se coloca una máscara de cartón con el rostro del capitán albiceleste.

El creador inventó la idea de "Messirians" | CAPTURA DE PANTALLA

El creador de contenido llevó la parodia más allá, pues incluso mencionó que uno de sus amigos se identifica como Emiliano 'Dibu' Martínez, por lo que se coloca una máscara del arquero. "Hay mucha diversidad en sí", y añadió que su vida ha mejorado con esto.

Un sujeto que se identifica como 'Dibu' Martínez | CAPTURA DE PANTALLA

"La verdad que siento que es lo mismo, que es más empoderado, campeón del mundo, rey del fútbol (...) Hago lo mismo que toda la persona, solo que a veces cuando hablo, digo frases de Leo", y explicó que también hace prácticas 'messistas', como entrenar y hablar como él. "Hasta me han intentado pedir autógrafo, la camiseta, la vía pública. Pero intento hacerlo lo menos posible por respeto a mi figura".

¿Cuál es la diferencia entre Messirians y Cristurrys?

Posteriormente, en otro video que publicó el fin de semana, Manuel D'Amico introdujo otro concepto, el de 'Cristurrys', en una referencia a la subcultura de los 'Furrys'. No obstante, enfatizó que no tienen que ver unos con otros, ya que son prácticas diferentes.

El creador de contenido también introdujo el concepto 'Cristurrys' | CAPTURA DE PANTALLA

"Los Messirians somos una identidad. La diferencia principal es que ellos son un hobby, una moda, se disfrazan. Los Messirians somos una identidad. Me identifico como Messi", reitera el creador de contenido, cuyos videos han sido replicado en otras plataformas y ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

¿Parodia o realidad? La identidad de 'Messirians' causa confusión