Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala alcanza 98% de avance en su construcción

La nueva sede ofrecerá licenciaturas presenciales y a distancia en áreas como Derecho, Psicología, Turismo y Ciencias Ambientales./ Gobierno de México
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:52 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
beneficiará a 27 mil 800 habitantes y tendrá matrícula de mil 600 alumnos

La construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala, reporta un avance del 98 por ciento, de acuerdo con información oficial emitida el 16 de febrero de 2026 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El proyecto forma parte de la infraestructura educativa desarrollada en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tiene como objetivo ampliar la oferta académica en la entidad. Según el comunicado oficial, el plantel beneficiará a 27 mil 800 habitantes, además de impulsar la economía local.

La primera etapa del plantel se edifica con una inversión de 130 millones de pesos y ha generado 700 empleos./ Gobierno de México

La universidad contará con una matrícula de mil 600 alumnos, 800 por turno, y en su primera etapa se construye con una inversión de 130 millones de pesos, lo que ha generado 700 empleos, de los cuales 300 son directos y 400 indirectos.

¿Qué infraestructura tendrá la universidad en tlaxcala?

El complejo educativo se edifica sobre una superficie de 13 mil 833 metros cuadrados. Contará con cinco edificios de dos niveles y tres de un nivel, además de una cancha multifuncional y una plaza cívica.

El complejo universitario se construye sobre una superficie de 13 mil 833 metros cuadrados./ Gobierno de México

El primer edificio dispondrá de 20 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y sanitarios. El segundo incluirá talleres de cómputo, cámara Gesell, sala de juicios orales, cabina de radio, área de criminalística, cubículos para alumnos y sanitarios.

El tercer edificio será destinado a una biblioteca de 445 metros cuadrados, con espacios de consulta, lectura y registro en planta baja, así como áreas de trabajo en planta alta. El cuarto edificio tendrá funciones administrativas, con sala de maestros, servicios educativos, dirección y sala de juntas.

La UNRC también contará con un auditorio con capacidad para 257 personas, con platea para 177 espectadores y palco para 77 lugares, incluidos tres espacios con ingreso para silla de ruedas, además de escenario y sanitarios.

La universidad contará con cinco edificios de dos niveles y tres de un nivel, además de cancha multifuncional y plaza cívica./ Gobierno de México

Oferta académica y objetivo del proyecto

En cuanto a la oferta académica, la universidad impartirá licenciaturas presenciales y a distancia, entre ellas Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Turismo, Administración y Comercio, y Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

De acuerdo con el documento oficial, la construcción de este centro educativo responde a la necesidad de ampliar los espacios escolares, ofrecer alternativas de preparación para los jóvenes y acercar las aulas a sus comunidades para evitar la deserción escolar.

El auditorio tendrá capacidad para 257 personas, con espacios destinados para personas con discapacidad./ Gobierno de México
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
17:47 ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
17:39 VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
17:38 ¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América
17:28 Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr
17:12 "Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul
17:09 Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
16:56 Lorenzo Musetti descartó su participación en el Abierto Mexicano de Tenis 2026
16:47 Chivas cumple con la Regla de Menores; América, en el último puesto
16:36 Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
16:28 ¿Qué son los therians y en qué se diferencian de los furros? La identidad animal que es tendencia en 2026
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
América realizó un encerrón tras caer en el Clásico ante Chivas | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
Contra
16/02/2026
VIDEO: Tiroteo en partido escolar de hockey deja tres muertos en Rhode Island
Weston McKennie con la Selección de Estados Unidos | MEXSPORT
Futbol
16/02/2026
¿Guiño a la Liga MX? Weston McKennie reafirma su pasión por América
Julio César Chávez felicitó a su hijo Julio César Chávez Jr por su cumpleaños | MEXSPORT
Box
16/02/2026
Julio César Chávez dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Chávez Jr
Christian Ebere en su presentación con Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Futbol
16/02/2026
"Quiero salir campeón": Christian Ebere 'hace promesa' en presentación con Cruz Azul
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
Contra
16/02/2026
Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero