Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala alcanza 98% de avance en su construcción

La construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en el municipio de Teolocholco, Tlaxcala, reporta un avance del 98 por ciento, de acuerdo con información oficial emitida el 16 de febrero de 2026 por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El proyecto forma parte de la infraestructura educativa desarrollada en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tiene como objetivo ampliar la oferta académica en la entidad. Según el comunicado oficial, el plantel beneficiará a 27 mil 800 habitantes, además de impulsar la economía local.

La primera etapa del plantel se edifica con una inversión de 130 millones de pesos y ha generado 700 empleos./ Gobierno de México

La universidad contará con una matrícula de mil 600 alumnos, 800 por turno, y en su primera etapa se construye con una inversión de 130 millones de pesos, lo que ha generado 700 empleos, de los cuales 300 son directos y 400 indirectos.

¿Qué infraestructura tendrá la universidad en tlaxcala?

El complejo educativo se edifica sobre una superficie de 13 mil 833 metros cuadrados. Contará con cinco edificios de dos niveles y tres de un nivel, además de una cancha multifuncional y una plaza cívica.

El complejo universitario se construye sobre una superficie de 13 mil 833 metros cuadrados./ Gobierno de México

El primer edificio dispondrá de 20 aulas con capacidad para 40 alumnos cada una y sanitarios. El segundo incluirá talleres de cómputo, cámara Gesell, sala de juicios orales, cabina de radio, área de criminalística, cubículos para alumnos y sanitarios.

El tercer edificio será destinado a una biblioteca de 445 metros cuadrados, con espacios de consulta, lectura y registro en planta baja, así como áreas de trabajo en planta alta. El cuarto edificio tendrá funciones administrativas, con sala de maestros, servicios educativos, dirección y sala de juntas.

La UNRC también contará con un auditorio con capacidad para 257 personas, con platea para 177 espectadores y palco para 77 lugares, incluidos tres espacios con ingreso para silla de ruedas, además de escenario y sanitarios.

La universidad contará con cinco edificios de dos niveles y tres de un nivel, además de cancha multifuncional y plaza cívica./ Gobierno de México

Oferta académica y objetivo del proyecto

En cuanto a la oferta académica, la universidad impartirá licenciaturas presenciales y a distancia, entre ellas Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Turismo, Administración y Comercio, y Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

De acuerdo con el documento oficial, la construcción de este centro educativo responde a la necesidad de ampliar los espacios escolares, ofrecer alternativas de preparación para los jóvenes y acercar las aulas a sus comunidades para evitar la deserción escolar.