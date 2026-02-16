“Es grosero y prepotente” :Hermano del Chucky Lozano se lanza contra el exjugador de San Diego FC

Bryan Lozano, hermano de Hirving "Chucky" Lozano, lanzó duras críticas hacia el exjugador del San Diego FC revelando cuales son los problemas de indisciplina que acarreado durante la carrera del futbolista, situación habría derivado su sorpresiva salida del conjunto californiano.

“En el Napoli tuvo sus problemas con Gattuso y su cuerpo técnico; en su momento, en el PSV también los tuvo. Es grosero y prepotente y eso no lleva a nada; eso ha influido para que realmente muchos no lo quieran”, fue lo que resaltó Bryan sobre el canterano de los Tuzos en entrevista con ESPN.

Chucky Lozano en la MLS | @ HirvingLozano70

Bryan se aventuró a señalar que sus comportamientos ha provocado que hoy se encuentra sin club: ““A pesar de que cobre mucho en San Diego siento que es como un pretexto, pues no conviene tener a alguien así, sabiendo que es muy importante tener un vestidor sano.”

“Entonces, nadie o muy pocos se arriesgarían a contratarlo, porque al final del día corren el riesgo a que pase algo similar a lo que ha pasado anteriormente”, mencionó después de que abandonara la MLS y que fuera ofrecido a diversos equipos pero no recibió luz verde.

Chucky Lozano | IMAGO7

¿Chucky Lozano tiene un fuerte carácter?

“Creo que él ha de tener momentos de lucidez, de pensar cómo está su vida personal y, pues, también le ha de afectar el enojo que tiene, yo qué sé, y por eso también puede que reaccione de esa manera ante las demás personas. Influye mucho en su vida como se está manejando”, mencionó.

Bryan Lozano espera que su hermano pueda darse cuenta que le afecta en su vida personal y buscar mejorar como ser humano: “Ojala pueda ver las cosas de otra manera; que analice y revierta lo que ha hecho más que nada a nivel personal y que pueda enderezar su carrera”

Chucky Lozano marcó gol | AP

¿Por qué salió de San Diego FC?

El director deportivo de San Diego FC, Tyler Heaps, habló sobre la salida del mexicano: “No fue una decisión que tomamos a la ligera, fue algo que conversamos con los dueños, los líderes, Mikey y yo. Lo hemos comunicado al resto del equipo. Trabajaremos en encontrar la mejor solución de salida. Creemos que una venta es lo mejor para ambas partes.”