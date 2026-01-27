Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chucky Lozano reaparece con fans mientras su futuro se define

Chucky Lozano | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 18:26 - 26 enero 2026
El atacante mexicano busca equipo tras salir de San Diego FC

Hirving “Chucky” Lozano protagonizó un momento especial fuera de las canchas profesionales al convivir con aficionados durante un torneo juvenil organizado por la SOCAL Soccer League, uno de los circuitos formativos más importantes del sur de California. La presencia del futbolista mexicano generó entusiasmo entre jugadores, entrenadores y familias asistentes.

El delantero, reconocido por su trayectoria en el futbol europeo y con la Selección Mexicana, apareció de manera sorpresiva en el evento, donde observó algunos encuentros y se mostró cercano con los jóvenes participantes, quienes vieron en él un referente del futbol internacional.

Chucky Lozano en la MLS | @ HirvingLozano70

Durante la jornada, Lozano firmó autógrafos, se tomó fotografías y compartió breves palabras con niños y adolescentes que compiten en las distintas categorías del torneo, destacando la importancia del esfuerzo, la disciplina y la pasión por el deporte desde edades tempranas.

La convivencia fue ampliamente celebrada por los organizadores de la SOCAL Soccer League, quienes resaltaron el impacto positivo que genera la presencia de figuras profesionales en torneos de formación, al motivar a los jugadores y reforzar los valores del futbol juvenil.

Chucky convivió con los aficionados | CAPTURA

Para muchos de los asistentes, el encuentro con el “Chucky” representó una experiencia inolvidable, especialmente para aquellos jóvenes que sueñan con seguir un camino similar al del atacante mexicano y llegar algún día al futbol profesional.

Lejos del futbol

La aparición de Lozano en este tipo de eventos también refleja su interés por mantenerse cercano a la afición y por apoyar el desarrollo del futbol entre las nuevas generaciones, en un momento en el que su carrera continúa siendo tema de atención en el ámbito deportivo.

Padres de familia y entrenadores destacaron la actitud accesible del jugador, subrayando que más allá de los títulos y los goles, su ejemplo fuera de la cancha deja una huella importante en los niños que inician su formación futbolística.

De esta manera, la convivencia de Hirving “Chucky” Lozano con aficionados en el torneo juvenil organizado por la SOCAL Soccer League se convirtió en una jornada de inspiración y cercanía, reafirmando su papel como referente del futbol mexicano y como figura influyente dentro y fuera del terreno de juego.

Chucky Lozano comanda victoria de San Diego FC | X: @sandiegofc
