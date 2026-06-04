Artista demanda por 25 millones de dólares a la FIFA tras destrucción de icónico mural de ballenas en Dallas

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 ha provocado una inesperada batalla legal en Dallas. El artista estadounidense Wyland presentó una demanda por 25 millones de dólares después de que parte de su famoso mural de ballenas fuera cubierta para dar paso a una nueva intervención artística relacionada con el torneo.

La obra, conocida como “Whaling Wall 82”, ocupaba cerca de 1,580 metros cuadrados sobre las paredes de un edificio en el centro de la ciudad. Durante casi tres décadas, el mural se convirtió en un referente visual de Dallas gracias a sus enormes ballenas representadas en tamaño real y a su mensaje de protección de los océanos.

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Acusan daños irreparables a una obra emblemática

Según la demanda presentada ante un tribunal federal, Wyland asegura que nunca fue informado ni dio autorización para que su mural fuera alterado. El artista señala como responsables a los organizadores relacionados con el Mundial, así como al propietario y a la empresa administradora del inmueble.

En el documento legal, el creador sostiene que la intervención destruyó de manera irreversible un símbolo cultural de la ciudad. Además, argumenta que las acciones de los demandados violan la Ley de Derechos de los Artistas Visuales, una normativa federal de 1990 que protege obras consideradas de relevancia artística aun cuando el inmueble pertenezca a terceros.

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La polémica se intensificó entre los residentes de Dallas, muchos de los cuales expresaron su inconformidad por la desaparición parcial del mural. Incluso, una petición en línea para proteger la obra y el arte público local ha reunido miles de firmas en apoyo al artista.

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Por su parte, la FIFA negó tener participación directa en la decisión de intervenir el mural. Un portavoz del organismo indicó que el caso corresponde a las autoridades y organizadores locales, mientras que el comité organizador del Norte de Texas evitó hacer comentarios públicos sobre el litigio.

La empresa encargada de administrar el edificio aseguró que recibió una solicitud para ceder el espacio a una nueva instalación artística que reflejara el espíritu y la energía del Mundial 2026. También afirmó que se le informó que Wyland había sido notificado previamente, algo que el artista rechaza en su demanda.

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