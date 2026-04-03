¡Se adaptan para el Mundial! AT&T Stadium, casa de los Cowboys, prepara nueva cancha híbrida

En menos de 70 días, los ojos del mundo se postrarán en el Estadio Azteca -ahora Banorte y próximamente Ciudad de México- para el partido inaugural de la Copa del Mundo entre México y Sudáfrica. Sin embargo, el Coloso de Santa Úrsula no es el único recinto que se prepara para recibir a todo el orbe futbolístico, pues varios graderíos en Estados Unidos también hacen lo propio.

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, Director General de RÉCORD, el AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys, ya comenzó a cambiar el césped del recinto, por una nueva cancha híbrida. Además, también retiraron las suites a nivel de campo, para cumplir con los lineamientos FIFA.

AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys y sede mundialista | AP

¿Cuántos partidos tendrá el Estadio de los Dallas Cowboys?

El Gigante de Cristal de Jerry Jones será el recinto con la mayor cantidad de partidos en todo el Mundial, con un total de nueve encuentros. De casi esa decena de encuentros, el Estadio Dallas -que será su nombre durante la justa- tendrá cinco juegos de Fase de Grupos y cuatro de eliminación directa.

En la Fase de Grupos, AT&T Stadium contará con partidos interesantes, pero el más destacado es el Inglaterra vs Croacia, del Grupo L, en apenas la primera jornada de la Copa del Mundo. En dicho recinto también jugarán Argentina, Países Bajos y Japón.

Ya en la etapa de matar o morir, el recinto de Arlington tendrá dos partidos de Dieciseisavos de Final, uno de Octavos y una Semifinal. Después del encuentro del martes 14 de julio, el AT&T Stadium se prepará para la nueva temporada de la NFL con los Dallas Cowboys.

AT&T Stadium, casa de los Dallas Cowboys y sede mundialista | AP

El Gigante de Cristal de Jerry Jones

Si el Dallas Stadium original era una obra arquitectónica a la misma escala de la grandeza de los Dallas Cowboys, el AT&T Stadium no se quedó atrás. Inaugurado en mayo de 2009, El Gigante de Cristal de Jerry Jones -como fue apodado- se convirtió en uno de los recintos más modernos del mundo.

Aunque los éxitos modernos han mermado en la historia del Equipo de América, la realidad es que en cuestión financiera han sido los mejores años para los Cowboys, con el AT&T Stadium como una de sus principales atracciones. El estadio ha sido sede de torneos de futbol, conciertos y demás eventos.